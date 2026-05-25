Desmantelado un piso en Cangas en donde se ejercía la prostitución 24 horas y se instaba a hacer consumir drogas y alcohol a los clientes

Un operativo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo se ha saldado con una pareja investigada -una mujer de 37 años vecina de Cambados y a un varón de 37 años vecino de Bueu- por presuntos delitos relativos a la prostitución, delito contra los derechos de los trabajadores y delito de tráfico de drogas, ambos con antecedentes policiales por hechos similares.

La investigación se inició tras tener información de unos supuestos hechos que estaban sucediendo en un piso de la localidad de Cangas de Morrazo, en el cuál tras investigaciones llevadas a cabo por los agentes se comprueba que en el inmueble se está ejerciendo la prostitución.

Las diferentes pesquisas llevan a los investigadores a conocer que las chicas que trabajaban en esa vivienda estaban sometidas a una rotación constante entre diferentes inmuebles, las obligaban a trabajar en un régimen de disponibilidad de 24 horas al día los 7 días de la semana entregándoles la mitad de las ganancias obtenidas por los servicios, así como tenían expresamente prohibido salir del inmueble sin la supervisión del ahora investigado.

Además, éstas personas estaban obligadas a consumir alcohol y drogas con el fin de que los clientes consumieran y generaran más ingresos, llegaron incluso a enseñarles métodos de simulación de consumo de sustancias para engañar a los clientes y que aumentara la demanda de la misma, facilitándoles también la venta de pastillas de viagra.

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Las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cangas de Morrazo.