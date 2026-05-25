Crítica musical
Bad Whiskey trae el espíritu del Misisipi a una abarrotada sala The Trooper en Cangas
Manuel Méndez
El pasado sábado 23 de mayo, la sala The Trooper de Cangas se transformó en un rincón del profundo sur estadounidense. Con un aforo que superó los 70 espectadores, la banda Bad Whiskey resucitó las raíces del Swamp Voodoo Blues y el rock clásico en una velada tan calurosa como memorable.
Desde el primer segundo, la actuación fue sobresaliente, destacando una sincronía impecable entre todos los músicos. El público disfrutó de una atmósfera digna de una noche a orillas del Misisipi, donde el enorme contrabajo aportó el toque orgánico y fundacional del género.
La gran protagonista de la noche fue la armónica, omnipresente en la mayoría de los temas y encargada de dar ese matiz melancólico y retro tan característico, alejándose de los habituales adornos secundarios. El potente y solvente trabajo de las guitarras y la batería terminó de redondear un directo contundente, consolidando una vez más el idilio de Cangas con la música de raíces.
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