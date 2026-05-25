La Asociación Fonte Garrida de Cangas celebra los 100 años del palco de la alameda con una romería
Será este sábado 30 en la plaza con juegos para niños, música y fiesta en la calle
El palco de música de la alemda vella de Cangas, todo un símbolo en la localidad, cumple 100 años y la Asociación de vecinos Fonte Garrida, del casco histórico, quiere celebrarlo y ha organizado la "Romaría no palco" este próximo sábado 30 de mayo.
Asegura que un aniversario como es este, de un siglo de vida, se debe de conmemorar como se celebran estas cosas en Cangas, con música, juegos y fiesta en la calle.
El evento se celebrará en la plaza de abastos, a partir de las 19:30 horas, con juegos para los niños, los directos de "Os desbrosadores" y "Pataghullos" y del Dj Kepasa para cerrar la jornada de fiesta. Con este aniversario aseguran que quieren celebrar todo lo que pasó alrededor del palco y seguir sumándole vida.
El palco, con estructura de quiosco, se sitúa en el centro de la alameda de Cangas y se construyó, según consta en su placa, en 1926, con el dinero que donó al pueblo de Cangas, José Félix Soage Vilariño, que emigró a América en donde hizo fortuna y se convirtió en un filántropo para Cangas. Se construyó con base de sillería de granito y su estructiura está realizada en fundición así como su enrejado y pasamanos.
Esta construcción es todo un símbolo en el municipio como también la alameda que la preside. Acoge tanto discursos políticos, como juegan los niñosen su interior y es desde donde el párroco realiza la bendición de la Borriquilla. El palco une a Cangas.
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