Aliseda quiere agilizar el PERI de Altamira y exige a Cangas que las moficiaciones que realizó al proyecto las presente por escrito

La visita al Concello de Cangas de una representación de Aliseda, la empresa que pretende desarrollar el PERI de Altamira, en cuyo espacio se sitúa en aparcamiento público más grande de la villa, no había sido anunciada por el gobierno local, aunque todo parecía que había sido agendada. Desde febrero, nada se sabía de Aliseda. En esa reunión de invierno, el gobierno local expuso a Aliseda sus consideraciones al proyecto, la necesidad de que se solucionaran algunas cuestiones que no lo estaban en el proyecto. Casi cuatro meses después, Aliseda llegó a la reunión de trabajo con el tripartito con dos ideas: agilizar el proyecto y exigir al Concello que las alternativas que dio para solventar las diferencias que había entre las partes fueran planteadas por escrito. Un planteamiento que sorprendió un poco a un gobierno que está más que dispuesto a agilizar el proyecto, conocedor de la poca oferta y de la gran demanda existente. De hecho, Aliseda pudo haber trabajado ya en modificar el proyecto teniendo en cuentas las modificaciones que le propuso el gobierno local de viva voz; sin embargo, no movió pieza. Claro que había la desconfianza de que una vez presentado el proyecto con las modificaciones, el gobierno local pudiera pedir otras a mayores.

Así que Aliseda quiere concreción para poder continuar, para agilizar. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) manifestaba al término de la reunión de trabajo que el gobierno local también quería agilidad, pero quieren buscar soluciones que satisfagan a todas las partes. La discusión se sustenta, sobre todo, en el viario. El gobierno local quiere que el proyecto refleje una salida a la calle Baiona, porque Aliseda decidió eliminar el proyecto el vial de subida que ahora mismo está presente en la zona. Los promotores eliminaron esta vial para convertirlo en zona verde. No hay que olvidar que el proyecto debe cumplir con unos determinados metros cuadrados mínimos de zona verde.

El gobierno local no puso objeciones a las peticiones de Aliseda para que sus exigencias fueran presentadas por escrito. El tripartito tiene claro lo que quiere para la zona y no tiene problemas para ponerlo por escrito. Otra cosa diferente son otros propietarios que están dentro del ámbito, a los que no gusta ni el proyecto original de Aliseda, ni tampoco el que puede surgir de las modificaciones que plantea el Concello de Cangas. Otras de las exigencias es que las nuevas viviendas que se construyan en la zona que termina en la calle Sol y Fonte do Galo tengan la misma tipología de las del casco vello de Cangas, con acceso a los residentes. Así podrá haber casos con jardín en esta zona de ámbito manteniendo un poco lo que había que es lo que reclamaban muchos vecinos afectados. El gobierno local también quiere un paso peatonal por detrás del cementerio municipal de Cangas, por la denominada, así como el suso público de la zona entre la calle Gondomar y la parte alta de la avenida de Galicia, además de abrir una calle perpendicular a la avenida de Galicia, que está ahora si salida.

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En el PERI de Altamira se pretenden construir 250 pisos, 22 casas y subsuelo para aparcar. La superficie de parcelas edificables asciende a 12.479 metros cuadrados, el 35% del ámbito.