La saga de percebeiros González

El restaurante «O Pereiro» acogió la reunión de la famosa saga de percebeiros de Morrazo, los González, cuyo tronco es Lisardo González. Vinieron de todos lados: Cangas, Meira, Rande, Candeán. De esa saga formaba parte Benito González, todo un marinero.

Cangas supera el examen

Me comentaron que hubo inspección la semana pasada en lo que ahora se llama Tribunal de Instancia de Cangas. Le tocó por eso de ser pionero en el cambio de la administración de justicia. Se superó con éxito. Sale más de lo que entra.