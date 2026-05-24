Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta a EuropaDía de las Fuerzas ArmadasAdiós saga relojerosSalud mental en menoresCelta y Zona FrancaSenda Vigo-NigránNelson Villalobos
instagramlinkedin

O Rompeolas

La saga de percebeiros González

La saga de percebeiros González

La saga de percebeiros González / Fdv

Javier Manchado

La saga de percebeiros González

El restaurante «O Pereiro» acogió la reunión de la famosa saga de percebeiros de Morrazo, los González, cuyo tronco es Lisardo González. Vinieron de todos lados: Cangas, Meira, Rande, Candeán. De esa saga formaba parte Benito González, todo un marinero.

Cangas supera el examen

Me comentaron que hubo inspección la semana pasada en lo que ahora se llama Tribunal de Instancia de Cangas. Le tocó por eso de ser pionero en el cambio de la administración de justicia. Se superó con éxito. Sale más de lo que entra.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents