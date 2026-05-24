La piscina municipal de Cangas cerrará sus puertas durante los meses de julio y agosto por obras de reforma

Ya hubo reuniones entre gobierno local y la empresa que gestiona la piscina municipal "A Balea" de Cangas. Y sí, ya hay un cronograma de la gran obra de remodelación de la piscina que permite saber que las puertas de esta instalación deportiva se cerrará durante los meses de julio y agosto y, a mediados de junio, ya podrán comenzar los trabajos. En el mes de abri, el Concello de Cangas acometió unas obras con carácter urgente porque cayó parte del falso techo de los vestuarios femeninos.

El gobierno local dio a conocer las máquinas del gimnasio de la piscina municipal que se reponen. Tres unidades de elíptica a un precio de 2.621 euros las unidades, dos bicicletas vertical, con un precio de 1.409 euros cada una y dos bicicletas reclinadas, por un importe de 1.737 euros cada una. En total, una inversión en este equipo de 14.155 euros más IVA. También tres cintas profesionales de correr, a lo que hay que añadir una deshumanizadora que ya están lista y funcionando; el arreglo costó 30.000 euros. El plazo de ejecución de la obra es de 68 días naturales, sobre los cuatro meses del anuncio.

El proyecto de remodelación, que financia el Concello con el Plan Extra de Infraestructuras Deportivas, describe, precisamente, una actuación en el falso techo. El proyecto, elaborado por el arquitecto Francisco A. Valle Rubín fija 16 actuaciones en el edificio, que fue diseño del arquitecto Alfonso Penela y que figura en el documento como un edificio de gran calidad arquitectónica", pero con elementos como maderas que ha sufrido un rápido deterioro. Esto último se atribuye a estar expuestos de manera permanente a la humedad como corresponde a locales húmedos, como vestuarios con duchas colectivas y piscina de agua caliente en un entorno de humedades en terrenos inmediatos.

No se modificarán las condiciones urbanísticas del inmueble, con exterior en forma de ballena. La mejora afectará a los lucernarios con sustitución de vidrios deteriorados y se extenderá la dotación de la lámina solar de protección para evitar la molestia de la radiación solar, a los de los vestuarios. En cuanto a los desprendimientos del falso techo que se producen por la oxidación de las fijaciones, se sujetarán mediante clavos inoxidables y también se actuará en el cortavientos de acceso, en donde también hubo desprendimientos y en las puertas, que abren con dificultad. Se colocará cortavientos más amplio hasta las escaleras para dar comodidad en día de lluvia. Para evitar humedades por la colocación de los vidrios "a hueso" se procederá a un revestimiento interior que crea una cámara ventilada. También se sustituirá el falso techo en la entrada a la sala de squash por otro de madera tipo grid y se renovarán las taquillas con otro material, limitando su altura a 1,80 metros. Igualmente, se renovarán los aseos y se mejorará la sala de squash.

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En la piscina se atajarán las dilataciones en el banco de piezas vitrificadas, se sujetarán las escaleras, se colocará una plataforma de goma , para mejorar la funcionalidad de la zona de ejercicio con pesas, se renovarán los tapizados de las máquinas, se colocará un lavabo en la sala de masaje y, además, de reparar el saneamiento, se repararán la caldera, se mejorará el acceso exterior a la zona verde, se revisarán las puertas y se cambiará la iluminación con un sistema de control lumínico.