Costas: "Desde la primera semana de las protestas hubo respeto a la sanidad pública"

Los vecinos de Moaña cumplieron 237 semanas de movilizaciones con una nueva concentración este domingo ante la Casa do Mar en la que el concejal de gobierno Daniel Costas, en sustitución de la alcaldesa, que ha tenido que ausentarse de sus cargos por motivos personales, condenó los hechos vandálicos del pasado sábado a la ambulancia del 061, con lanzamiento de huevos. Dejó claro, en respuesta a la Consellería de Sanidade que pidió respeto a la sanidad pública tras este acto de "sabotaje", que siempre, desde la primera movilización se demostró respeto máximo a la sanidad y para todo su personal que son "os que aguntan o sistema sanitario deste país e axudan a sair dos problemas sanitarios que temos, e non a Xunta". Daniel Costas estuvo acompañadoal frente de la concentración por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral.

Costas recordó que la ambulancia de refuerzo está en Moaña por la insistencia de los vecinos con sus movilizaciones porque desde Sanidade se decía que los ratios demostraban que no hacía falta y dijo que esta ambulancia es el símbolo de la defensa de la sanidad pública en Moaña.

El teniente de alcaldesa afirmó que tras la manifestación de los vecinos el miércoles en Vigo, hubo mensajes, aunque contradictorios sobre las urgencias, "pero temos claro que Sanidade non teñe intención de traer as urxencias a Moaña o polo menos que non é o momento de falar delas". También que se intenta decir que un servicio 24 horas de ambulancia puede ser igual a un servicio de urgencias "e non é certo. Non imos a permitir que deixen o novo centro de saúde sin as urxencias que nos pertencen". Al igual quea Gabriel Ferral, defendió la importancia de seguir en la calle reclamando el regreso de las urgencias a Moaña, en esta parte final "porque aínda que non nos dan datas, o centro abrirá e non podemos ter menos servizos que antes da pandemia".

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La Plataforma lleva al pleno de esta semana una moción para reclamar el regreso de las urgencias y de apoyo a una nueva manifestación convocada para el domingo 14 de junio, con un recorrido desde Portal do Almacén hasta el Centro de Salud de Sisalde.