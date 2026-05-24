Bueu licita por 109.076 euros el contrato de desbroces para los próximos tres años

El Concello de Bueu ha sacado a licitación por 109.076 euros el contrato de desbroces que permitirá actuar durante los próximos tres años en alrededor de 80 kilómetros de bordes de viales y caminos municipales, además de en el entorno de espacios públicos. El ejecutivo local pretende con esta medida paliar la insuficiencia endémica de medios en su plantilla para estas tareas, buscando un refuerzo similar al que ya ha puesto en marcha en otras áreas como la limpieza viaria y de playas. «Hay que actuar con más medios y en el menor tiempo posible», justifica el regidor buenense, Félix Juncal.

El contrato -que será asumido con fondos propios- tiene una duración de tres años sin posibilidad de prórroga, en los que la empresa que resulte adjudicataria ejecutará los desbroces de forma discontinua, mediante campañas, programaciones periódicas y órdenes de trabajo. Por norma general estas tareas se desarrollarán entre el 1 de abril y el 30 de septiembre y la previsión es que su actividad se extienda a lo largo de una media de 37 días al año. Y el coste total se calcula en unos 36.358 euros anuales, calculados sobre la base de 0,27 euros por metro cuadrado desbrozado, a los que luego hay que sumar otros conceptos.

Camino desbrozado en el entorno de Canibelos y Castelao. / Santos Álvarez

La principal labor que asumirá, tal y como se recoge en los pliegos, será la del desbroce de vegetación en márgenes de viales, caminos rurales, cunetas y taludes, zonas de pendiente, espacios públicos y entornos de equipamientos, así como en áreas de especial protección. También se encargará de la limpieza y gestión de los residuos, que deberán ser depositados en una instalación autorizada, así como de la señalización y seguridad. La brigada mínima con la que deberá contar para acometer las actuaciones estará formada por un capataz y tres operarios.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 8 de junio a las 12 horas y la valoración de las mismas se hará atendiendo a un criterio de precio (50 puntos) y a dos de calidad. Uno de ellos por el uso de medios materiales de bajas emisiones (20 puntos) y otro por el compromiso de inscripción en el registro de huella de carbono y la compensación mediante proyectos agroforestales (30 puntos).

No será la única actuación que acometa Bueu en materia de desbroces. Esta semana está previsto que un segundo tractor refuerce los trabajos de limpieza que ya se están llevando a cabo. Trabajará de modo puntual en el tramo de la PO-551 situado entre el puente de Trasouto y Portomaior, así como en la PO-315 entre Beluso y la Rúa Nova. Asimismo, se han aprobado las bases para contratar mediante una subvención a tres peones para desbroces y limpiezas forestales, que se incorporarían a finales de junio o principios de julio.