La proliferación de proyectos turísticos en O Hío y Aldán pone en peligro la presión del agua en las zonas más alejadas de los bombeos

Hay preocupación en el gobierno local de Cangas y en los vecinos de O Hío y Aldán por la proliferación de proyectos turísticos que pueden afectar seriamente el suministro de agua, que ya cuesta que llegue con presión a la parte final de Aldán y a Vilanova y Pinténs, por ejemplo. Además del proyecto de Covas das Minas, cerca de la playa de Arneles, que están el pleno proceso de estudio de impacto ambiental hay otro, del mismo estilo, ya cerca de Punta Couso, que aunque se presentó por registro en la Xunta de Galicia aún no está en esa fase de exposición, presentado también por el mismo grupo empresarial. Estos dos proyectos se llevan a cabo en Suelo Rústico, donde solo la Xunta de Galicia puede dar autorización, siempre y cuando se traten de infraestructuras desmontables. También se presentó un proyecto en el registro municipal del Concello de Cangas para construir cerca del colegio de O Hío apartamentos turísticos.

El Concello de Cangas está preocupado porque, aunque en los proyectos turísticos que desarrollan en Suelo Rústico no necesitan licencia municipal, sin que es la administración local quien se encarga de dotar a los emplazamientos turísticos de servicios. En este sentido, el gobierno municipal reconoce que tiene un problema con la presión del agua, que hay problemas para que a determinadas zonas de las parroquias de O Hío y Aldán llegue el agua con la fuerza necesaria.

El gobierno local va a aprovechar las muchas construcciones de depósitos que se hicieron en los años 70 y están abandonados con la intención de que las zonas alejadas de los bombeos puedan tener agua con la presión normal. En este sentido se trabaja ya con un proyecto de recuperación de un depósito que hay en la carretera de Herbello -Madalena, entre Piñeiro y Gandón desde hace dos años. En primer momento se pensó en abrir la carretera y enterrar el bombeo para meter presión, pero la opción elegida finalmente fue mediante la gravedad. Son depósitos que fueron construidos antes de que los gobernantes de Cangas, en los años 80 decidieran traer el agua de Vigo a Cangas, una decisión que siempre se consideró la mejor y que hoy en día se empieza a darle vueltas. Lo que tiene claro el gobierno local es que si O Hío y Aldán se sigue poblando de campamentos o establecimientos turísticos habrá un problema con el servicio de abastecimiento de agua y también con el saneamiento.

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Por otra parte, el Concello de Cangas ya sabe cuánto vale reparar el depósito de Ourelo, afectado por una filtración de carburante, que lo mantiene parado ya desde principios de año. Son 800.000 euros, una cantidad tan elevada que el gobierno local piensa si vale la pena ponerse manos a la obra o construir otro depósito de agua. Además, como había adelantado FARO DE VIGO, la concesionaria del ciclo del agua de Cangas no garantiza que la reparación suponga el fin de los problemas del depósito. De momento, el gobierno local no decidió nada, pero no se descarta que lo haga la próxima semana. El gobierno local, por lo menos una amplia mayoría del mismo, quiere que la concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, sea más clara al respecto.