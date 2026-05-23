La Policía Autonómica requisa los platos antiguos hallados por la flota de la vieira de Cangas en la zona de Rande

Una patrulla de la Policía Autonómica llegó por sorpresa a la Cofradía de Pescadores de Cangas para llevarse todos los platos antiguos y restos de cuberterías que encontraron los marineros de la flota de la vieira en la última campaña, durante la cual trabajaron en una zona entre el puente de Rande hacia la ensenada de San Simón. La llegada de la Policía Autonómica cogió por sorpresa a la cofradía en donde la patrulla mandó que todos los marineros de la vieira se presentaran con los hallazgos para ser requisados con el fin de que la Consellería de Cultura inicie una investigación y determine si tienen importancia.

Los policías trasladaron a los marineros la obligación de entregar todas las piezas en función a la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia que en su articulado también protege del patrimonio arqueológico subacuático. Les explicaron que si las piezas tienen más de cien años, deben ser entregadas a la administración, les hicieron firmar un documento y también les trasladaron que si en un mes se confirmaba que los hallazgos carecían de interés, se los devolverían. Toda la flota accedió sin problemas a entregar sus hallazgos que tenían perfectamente guardados.

La manera en que se actuó con "nocturnidad y alevosía" sin previo aviso por parte de la Consellería de Cultura o de la Consellería de Mar, sí que sorprendió en el sector que siempre se mostró mu ilusionado por los hallazgos que iban descubriendo y trayendo para tierra con sus rastros de vieira con el fin de que quedaran en propiedad de la cofradía para su exposición pública en Cangas. Todo apunta a que la Policía Autonómica también acudió a Cesantes en donde uno de los barcos de este puerto forma parte de la flota del plan de la vieira.

Un vehículo de la Policía Autonómica. / XUNTA

El pasado mes de abril y de regreso a una campaña de la vieira en el fondo de la ría de Vigo, los marineros de Cangas empezaron a desvelar que en sus rastros aparecían restos de platos antiguos -algunos enteros y otros simplemente trozos, en los que se podían leer logotipos de Vapores Correos Trasatlánticos A. López y Compañía, fundada en Cuba en 1849 por los españoles Antonio López y Patricio de Satrústegui y Bris; o de la naviera alemana Norddeutscher Lloyd, conocida también por las siglas NDL, que fue fundada en 1857 en Bremen, Y muchos de los barcos de su flota hacían escala en Vigo, Vilagarcía o A Coruña para recoger pasaje que emigraba a América.

Los marineros reconocen que siempre que trabajaron en esta zona de la ría aparecíann restos de platos, pero lo atribuían a loza de la antigua fábrica de Pontesa, del Grupo Álvarez, en Pontesampaio, que fue todo un emporio de la cerámica y vidrio y un referente internacional en el sector hasta su cierre hace más de veinte años. También es cierto que desde hacía dos décadas no iban a una campaña tan larga a la vieira como la de estos dos últimos años, de bido a los problemas de toxina.

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La flota ya dejó de acudir la semana pasada a la vieira al cerrarse la campaña.