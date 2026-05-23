O Hío homenajea al cura y experto en arte, Alfonso Fernández

Los colectivos socioculturales de la parroquia de O Hío homenajean hoy al que fue párroco de O Hío, Emilio Alfonso Fernández. El acto tendrá lugar a las 11.00 horas en la citada localidad y colabora la Fundación Casa Museo A Mangallona, del polifacético artista, Camilo Caamaño.

Está previsto que participen gaiteiros de O Hío, Lume de karoso, Banda de Música Bellas Artes de Cangas, y, a partir de las 120.00 horas, las actuaciones musicales de Dori Santos-Lis Vilas, Coral Queixumes de O Hío, Agrupación de Gaiteiros, grupo de violonchelos y banda de música Bellas Artes. A continuación se descubrirá un busto de Alfonso Fernández , en los jardines de la Casa Rectoral. Está previsto que hablen Camilo Caamaño, María Núñez Jalda y Anxo Coia Otero.

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A nxo Fernández, además de sacerdote, es un experto en arte, de reconocido prestigio.