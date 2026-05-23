O Hío homenajea al que fue su cura Alfonso Fernández
Un párroco que fue arqueólogo, profesor universitario, crítico de arte y doctor en Historia del Arte.
La parroquia de O Hïo se volcó durante la mañana del sábado con el que fuera su párroco, Emilio Alfonso Fernández Sotelo, un hombre del Renacimiento. No solo ejerció de cura, sino que también lo hizo de arqueólogo en Ceuta, donde estuvo destinado como cura castrense y donde descubrió una basílica paleocristiana que cambió el rumbo de d las excavaciones que se realizan en el norte de África. Se doctoró en Historia del Arte y fue crítico de arte, para más tarde emprender el camino de la edición. Fundó la revista Morrazo, que dedicó por entero a los retratos del pintor local Camilo Camaño Gestido. Fue precisamente este artista quien tomó la palabra para agradecer que este tipo de homenajes se realizaran en vida. Camilo Camaño fue elocuente con la figura de Alfonso Fernández, que durante el homenaje estuvo a su lado en una silla de ruedas, en la que ahora anda, después de superar esa pandemia por Coronavirus en la que vivió solo.
En el patio de la Casa Rectoral se apretaba O Hío, también los políticos vecinos de Cangas, de uno y otro partido. Estaban los miembros del gobierno y también del Partido Popular. Pero el acto estuvo organizado por los colectivos socioculturales de la parroquia, que sacaron adelante una programación en la que tuvo como acto central el descubrimiento del busto de Emilio Alonso Fernández, modelado por el escultor Marcos Escudero. Además de Camilo Camaño también habló María Núñez Jalda y Anxo Coia, que expusieron la vida fuera del sacerdocio de un hombre entusiasmado por el arte, con el que supo vivir. En medio de un ambiente de fiesta, de alegría, Emilio Alfonso Fernández, sacó fuerzas de flaqueza para echar una sonrisa, tener un gesto cariñoso y agradecer con sentimiento encogido el homenaje que miembros de la que fuera su parroquia le daban. Y no solo hubo discursos, también música. Participaron gaiteiros de O Hío, Lume de Karoso, Banda de Música Bellas Artes de Cangas, Dori Santos y Lis Vilas, la Coral Queixumes de O Hio, la Agrupación de Gaiteiros y grupo de violonchelos.
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