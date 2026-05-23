Meira acogerá en julio el I Festival das Culturas "Mar da Illa" con actuaciones de Madeira, Canarias y México

La Asociación de Vecinos Nova Meira, con la participación del Concello de Moaña y las ayudas de la Comunidad de Montes de Meira, Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, presenta la primera edición del Festival Internacional de Culturas «Mar de Illa», que nace con la aspiración de difundir, hermanar y poner en valor las culturas de raíz, las propias y las ajenas. Esa primera edición se celebrará en el parque de Sanmertolameu de Meira, el viernes, 3 y el sábado 4 de julio, a partir de las 21:00 horas, con actuaciones musicales y mucho teatro. Ayer fue presentado por miembros de la asociación y del gobierno local.

El viernes 3 , el programa incluye las actuaciones de Tanxarina Títeres con la obra "Titiricircus"; a las 22:30 de la banda D´Alem de Madeira; y para cerrar, a las 24:00, de Xavier Blanco con el espectáculo "En raíz" con Raúl Rodríguez como artista invitado. El sábado actúan Teatro de Ningures que presenta "O buscador das illas"; a las 22:30 la Asociación Cultural Parranda El lebrillo concCuerpo de baile El Álamo, de Canarias; y para cerrar Mariachi Azabache con el Ballet Leyendas México.