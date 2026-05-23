O Rompeolas
Los "grandes" alumnos de Balea
Volvieron a reunirse. Ya no son tantos como empezaron en aquella escuela de Balea, donde olía a sal y a entrañas de ballena. Tiempos de escuelas unitarias, de profesores mal pagados y niños mal alimentados. Ayer se resarcieron en el hotel As Vegas.
El oficio de preguntar
Esto de escuela de formación feminista no me suena nada bien. Me retrotrae a los tiempos de la Sección Femenina. Sí, sé que son cosas diferentes. Pero sigue sonando lo mismo de raro, de extraño, de otras cosas.
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- El «Valoria B», de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán
- Un vecino de O Hío entre los integrantes de la Flotilla de ayuda humanitaria a Gaza interceptada por Israel
- La Policia de Cangas identifica a dos jóvenes que agredieron a otro en la zona de la movida con gestos y cánticos nazis
- Unos 400 vecinos gritan en Cangas 'fora fascistas da nosa vila
- El Concello de Cangas invertirá 300.000 euros en las Festas do Cristo, 50.000 más que en la pasada edición
- Bodegas Costas logra un bronce en el International Wine Challenge