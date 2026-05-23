Los "grandes" alumnos de Balea

Volvieron a reunirse. Ya no son tantos como empezaron en aquella escuela de Balea, donde olía a sal y a entrañas de ballena. Tiempos de escuelas unitarias, de profesores mal pagados y niños mal alimentados. Ayer se resarcieron en el hotel As Vegas.

El oficio de preguntar

Esto de escuela de formación feminista no me suena nada bien. Me retrotrae a los tiempos de la Sección Femenina. Sí, sé que son cosas diferentes. Pero sigue sonando lo mismo de raro, de extraño, de otras cosas.