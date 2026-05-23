El Concello abrirá la sala y el yacimiento del Bueu Romano a las visitas durante este verano

La sala del Bueu Romano, obra diseñada para poner en valor el yacimiento de esa época ubicado en Pescadoira, podrá visitarse tres años después de la finalización de sus dos primeras fases. Esa es al menos la intención del gobierno de Félix Juncal, que perfila los últimos detalles para la apertura temporal del espacio museográfico durante este mismo verano. El gobierno buenense ya ha encargado al arqueólogo responsable de la campaña de excavaciones en la zona, Juan Castro, un informe al respecto, y en los próximos días se procederá a remitir la solicitud de una autorización temporal a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia. En principio se aguarda que no haya dificultades, toda vez que un técnico autonómico visitó la zona recientemente y su valoración fue positiva.

La idea, impulsada desde las concejalías de Cultura de Carmen García y de Patrimonio de Alberto Moital, supondrá no solamente la apertura de la propia sala, sino que también permitirá contemplar una parte de los restos arqueológicos del exterior, ahora tapados para su mejor conservación. Para que esto sea posible se dotará el espacio de una lona o elemento similar para poder desplegarla en caso de que las inclemencias meteorológicas así lo aconsejen. También se está estudiando la realización de actividades complementarias a las propias visitas, como sería el caso de rutas guiadas.

En caso de obtener el permiso de Patrimonio, el concello buenense acometería una actuación sencilla para el desbroce de la maleza y el acondicionamiento del lugar. La previsión es que el espacio esté abierto desde mediados de junio hasta finales del mes de septiembre.

Sala de interpretación del Bueu Romano, con el yacimiento detrás del vallado. / Santos Álvarez

En paralelo, el Concello de Bueu ha anunciado su intención de acometer la tercera fase de las obras en el lugar, que consistirían fundamentalmente en la instalación de una cubierta para el yacimiento, así como de unas pasarelas y un acceso que permitan la visita al yacimiento incluso cuando el recinto esté cerrado. La decisión se adopta, señalan los ediles buenense, ante la falta de respuesta por parte de la Consellería de Cultura, que no se ha pronunciado, dicen, sobre las diferentes peticiones formuladas desde Bueu en los últimos tres años para ejecutar esta fase. Recuerdan que la cubrición se valoró a raíz de los informes emitidos tanto por el arqueólogo contratado por el concello como por los de Patrimonio de la Xunta de Galicia. «En aquel momento se tapó con un plástico para garantizar su conservación. Se ha buscado la colaboración de la Consellería de Cultura, pero no responden», señalan.

Así pues, el proyecto se financiará a través de los fondos del Plan +Provincia. En su momento se había estimado un presupuesto de alrededor de 75.000 euros que ahora habrá que revisar. Lo que tienen claro desde el concello buenense es que «no podemos esperar más. Queremos que la gente conozca esta obra y el proyecto interpretativo. Es un espacio de enorme interés y no podemos demorarlo más».

De cara al futuro, las pretensiones del gobierno buenense pasan por intervenir en los espacios adyacentes a la sala del Bueu Romano para que puedan anticipar la llegada a la misma. «Queremos que sirvan también para ofrecer una interpretación del barrio de Pescadoira», apunta el alcalde buenense, Félix Juncal. Y ahí un elemento trascendental será el horno romano descubierto en las excavaciones del año 2000 y cuidadosamente desmontado y guardado, a la espera de tomar una decisión sobre su futura ubicación. «Es una pieza única, singular, que enriquecería los conocimientos de todo el que pase por allí», explica el regidor. El otro foco de atención para los próximos años es la urbanización de la parcela lindante actualmente utilizada como aparcamiento. «Cuando se haga podríamos abrir realmente el yacimiento al exterior, ya que realmente ahora está en un recinto cerrado», sentencia Juncal.