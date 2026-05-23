Comienza el martes la retirada del césped artificial del campo del Morrazo

Cuando la temporada 2025-2026 de fútbol encaraba su recta final, el presidente del Alondras Club de Fútbol, Rafa Outeiral, convocó una asamblea de socios para acordar la ampliación por más años de su campo, el campo de Morrazo, al Concello de Cangas. El acuerdo fue por unanimidad. Después se mantuvieron reuniones con el gobierno local y lo que se iba a financiar a través de Plan +Provincia se decidió que se iba a financiar a través de Plan +Provincia, pero comenzaron a detectarse problemas con esta fórmula, ya que el secretario municipal consideraba que el dinero de Plan +Provincia no se podía invertir en acondicionar algo que no era propiedad del Concello de Cangas, y el campo de O Morrazo, aunque cedido al Concello, es de propiedad privada. Así que todo lo andando hasta ese momento se quebró y comenzó a gestarse el cambio de césped del Alondras a través de financiación propia, para afrontar un proyecto que tenía 292..339,16 euros de presupuesto.

Hubo protesta en campo de fútbol al inicio de la actual temporada por parte de los jugadores porque se comenzaba con un césped totalmente obsoleto que dañaban sus cuerpos. El Alondras fue incluso a jugar a Moaña, mientras en los despachos municipales se tramitaba la adjudicación del proyecto. El problema no era el primer equipo de Alondras, si no dónde entrenaban los más de 200 niños que tienen las categorías inferiores del club. A esto volvió a hacer referencia ayer el concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, cuando anunció que el próximo martes, la empresa adjudicataria comenzaría con la retirada del césped artificial. Es el inicio unas obras que se hicieron esperar, pero que se van a realizar con buen tiempo. Porque eso se tuvo en cuenta. El gobierno local siempre prefirió no obrar en invierno, sobre todo con las fuertes borrascas que llegaron este año, para hacerlo ahora, con la garantía de que de esta manera se realiza mejor el trabajo ya asienta mejor el nuevo césped.

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El proyecto propone la sustitución de la manta de césped artificial existente por uno nuevo artificial sintético de nueva generación. Se plantea la retirada del césped existente y la posterior colocación del nuevo El proyecto plantea un céspede de 40 milímetros de polietileno. Está previsto también el marcaje y señalización de campos de fútbol 8, con idéntico material, siguiendo criterios de la reglamentación de la Federación Española de Fútbol .