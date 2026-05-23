El comedor social de Cangas vivió una jornada de puertas abiertas con actuación musical

Con un centenar de personas atendidas al día y un reparto quincenal de alimentos que llegó este lunes pasado a 230 personas, el comedor social de Cangas es un pilar fundamental en la ayuda a las familias más vulnerables. Gestionado por las entidades Santiago Apóstol y San Vicente Paul, este sábado celebraron una jornada de puertas abiertas, coincidiendo con la que ahce San Vicente Paul en toda España, para acercar este servicio social a la ciudadanía y que se conozca. Lo hicieron en una tarde con actuaciones musicales del violinista Gabriel Craciun y de la pianista Rosi Nidia García acompañada a la voz por la cantante Lindiana Murphy, que imparten clases en una escuela de música en Cangas y que no dudaron en participar de forma altruista al conocer la actividad.

Las entidades que gestionan el comedor quieren institucionalizar esta jornada de puertas abiertas todos los años. En la memoria de todos está la luchadora Ángela Rodas que trabajó mucho por este comedor y que ha tenido que retirarse por la edad.