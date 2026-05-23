El censo de Sanidade para el verano 2026 en O Morrazo: 43 playas, todas con aguas de baño excelentes salvo Banda do Río

El censo oficial de aguas de baño de la Consellería de Sanidade para la temporada estival 2026 incluirá un año más un total de 43 playas en la comarca de O Morrazo. Todas parten con la calificación de «excelente» salvo Banda do Río, en Bueu, que por segundo año consecutivo baja un escalón. De 2024 a 2025 pasó de excelente a buena y de 2025 a 2026 de buena a suficiente. Una situación que se debe a episodios de contaminación microbiológica por presencia de fecales y que el verano pasado obligaron a cerrar temporalmente la playa en el mes de agosto e izar la bandera roja. La consecuencia es que no puede optar a la bandera azul que consiguió en 2022, 2023 y 2024 porque es imprescindible que la calificación de las aguas de baño sea «excelente»

El Concello de Bueu, con cuatro banderas azules, es el que más arenales aporta al censo de Sanidade, en el que se incluyen los de la isla de Ons: Agrelo, Area de Bon, Area dos Cans (Ons), Banda do Río, Beluso, Canexol (Ons), As Dornas (Ons), Lagos, Lapamán, Loureiro, Melide (Ons), Mourisca, Petís, Portomaior y Tuia. Las enseñas de Adeac ondearán en Area de Bon, Lagos, Portomaior y Lapamán. Por segundo año consecutivo se renunció a presentar a Banda do Río porque para optar a la bandera azul es requisito imprescindible que las aguas de baño tengan la calificación de «excelente».

En Cangas los controles serán en 15 playas: Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueirón y Vilariño.

En lo que respecta a Moaña, que cuenta con una bandera azul, las analíticas serán en A Borna, A Ribeira, Fontexelo, Canaval, A Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con (con bandera azul), O Porto, Sobreira y Videira.