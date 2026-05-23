Bueu exige a Portos una solución «inmediata» y «definitiva» para las playas de Beluso y Pescadoira

Una reclamación «primordial» y «urxente». Así define el Concello de Bueu las intervenciones que necesitan las playas urbanas de Pescadoira y Beluso e insta al ente público Portos de Galicia a acometer una solución «inmediata» y «definitiva» para regenerar estos dos arenales del municipio. La solicitud se incluye en un escrito que acaba de ser remitido desde el gobierno local a Portos de Galicia, un documento que se acompaña de los acuerdos plenarios adoptados por la corporación de Bueu en este sentido. A modo de actuación de choque y como medida «urxente» se exige que para este mismo verano se realice una rebasculación de la arena en ambos espacios naturales.

El actual estado de estas dos playas es consecuencia de las obras realizadas hace más de 20 años en los puertos de Bueu y Beluso, tal como recogen diversos informes técnicos. Uno de ellos, firmado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el año 2021, planteaba incluso la necesidad de «desmontar mínimamente el morro» del dique de abrigo de Bueu. Una recomendación que se incluía en la respuesta del ministerio a la propuesta de Portos de Galicia para acometer la segunda fase de la regeneración de Pescadoira, que quedó en suspenso debido a las exigencias planteadas desde el Estado.

A este respecto alude el escrito del Concello, que se refiere a esa obra como la «desafortunada prolongación da dársena de Bueu», lamenta que esa segunda fase para la recuperación de Pescadoira siga paralizada y en un limbo. «Portos anunciou hai dous anos un proxecto co obxectivo de poñerlle freo á basculación de area cara a zona este [hacia la Casa do Mar], o cal non foi factible», señala el escrito firmado por el alcalde, Félix Juncal. La moción que se adjunta en la comunicación al ente público autonómico fue aprobada en pleno hace justamente dos años, en mayo de 2024, a petición de colectivos como Anduxía, Os Galos o el Club do Mar Bueu. «Esta moción non recibiu resposta por parte de Portos, nin tampouco se levaron a cabo as medidas pertinentes para poñerlle solución ao problema», reprocha el gobierno local BNG-PSOE.

El proyecto CoastSnap ya detectó una reducción de casi un metro en Pescadoira y 35 centímetros en Beluso

Desde la Xunta se acometió en 2009 una primera fase para regenerar esta playa urbana, que sirvió para una «recuperación notable» gracias a un dique de piedra bajo el antiguo muelle de Attilio, una empalizada de maderas y trasvase de arena. Pese a ello, la barrera con los postes de madera no funcionó como se esperaba y se ‘ahogó’, víctima de los embates del mar.

Pescadoira, en el centro el muelle de Attilio y al fondo la parte de la playa hacia la que bascula la arena con el cambio de dinámica litoral. / Gonzalo Núñez

La situación actual es que la dinámica litoral traslada la arena desde el entorno de la nave de deportes náuticos hacia la explanada de la antigua Casa do Mar. «Acúmulase unha gran cantidade de area que fai que a praia se sitúe á beira da rasante do vial e mesmo poderia superar este nivel se continúa como na actualidade», advierte el Concello de Bueu.

Las obras en Beluso convirtieron el extremo sur en un auténtico pedregal

En lo que respecta a la Praia de Beluso, resulta evidente su mal estado «pola perda de area, en cantidade e calidade» y que afecta a la seguridad de los usuarios. En este caso se apunta a un «gran deterioro» con motivo de las obras ejecutadas en el paseo y puerto en el año 2001. El consistorio cita un informe de Anduxía, que constata que el desplazamiento de arena desde la parte sur hacia la parte norte [donde está el muelle] «foi unha constante durante estas dúas décadas». Y para ilustrarlo de manera irrefutable se señala que el extremo sur de la Praia de Beluso se ha convertido en un verdadero pedregal.

El escrito incluye algunas de las conclusiones del proyecto CoastSnap, en el que participa la Universidade de Vigo, y que a través de las fotografías que realiza la ciudadanía desde una serie de bases colocadas en Agrelo, Pescadoira y Beluso se observa el cambio en la línea litoral. En el caso de Pescadoira y Beluso los datos recogidos en los años 2024 y 2025 constatan que el arenal del centro de Bueu encogió 90 centímetros. Casi un metro. En el Beluso la reducción fue de 35 centímetros. «Unhas cifras que medrarán ano tras ano en caso de que non se adopten as medidas oportunas», alerta a modo de conclusión el Concello de Bueu.