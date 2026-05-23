Solidaridad
La Asociación de Mulleres Mar a Agro reparte 900 euros en vales para mujeres vulnerables
Los bonos serán distribuidos a través del CIM de Bueu
Bueu
La Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro repartirá 900 euros en vales entre mujeres en situación de vulnerabilidad. Es la recaudación conseguida en su gala del 8M, que ahora se destina para adquirir vales en supermercados, zapaterías, peluquerías, fisioterapeutas y otros comercios que colaboraron en el sorteo de rifas realizado ese mismo día.
Será ahora el Centro de Información Á Muller de Bueu el encargado de distribuirlos entre las mujeres en situación de vulnerabilidad que tienen registradas. Desde Mar a Agro se quiere agradecer la colaboración de todos los locales buenenses.
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