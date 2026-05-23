Arrojan huevos contra la ambulancia del 061 en la base de la Casa do Mar de Moaña
La Policía Local investiga este acto de vandalismo
La ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) del 061 que tiene su base frente a la Casa do Mar en Moaña y que se añadió como refuerzo al servicio de transporte sanitario en O Morrazo, apareció esta mañana con varios huevos estrellados contra su parabrisas y techo, en un acto de vandalismo que investiga la Policía Local.
La ambulancia de refuerzo del 061 está realziando un buen servicio en la comarca, aunque se apunta a que este acto de vandalismo pudo tener que ver con el hecho del conflicto de la falta de urgencias en la localidad que lleva cuatro años reclamando el regreso del PAC y que el nuevo centro de salud de Sisalde se abra con este servicio.
Por el momento, Sanidad no ha confirmado si el centro de salud abrirá con irgencias y si en el mismo estará la base de las ambulancias del 061, que además de espacio, necesitan un lugar fresco en verano ya que los vehículos en la calle, durante los meses de estío, alcanzan temperaturas muy elevadas que pueden afectar a los medicamentos en su interior.
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