Adicam celebra su IV Carrera y Andaina el próximo 5 de junio

El paseo marítimo de Rodeira acogió hoy la presentación de la IV Carrera e Andaina «Luces de Adicam», un evento solidario y familiar organizado por la Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama Ginecológico (Adicam), que se celebrará el próximo día 5 de junio. El acto contó con la participación de la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), la teniente de alcaldesa, Sagrario Martínez (PSOE), la vicepresidenta de Adicam, María del Pilar Araujo y la presentadora del evento, Celia Fernández Requejo, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa tanto a nivel social como de sensibilización.

La prueba, ya consolidada, como una cita imprescindible en Morrazo, celebra su cuarta edición con el objetivo de reunir a personas de todas las edades en una noche única, combinando deporte, convivencia y solidaridad. El evento comenzará a las 22.30 horas con la carrera y las 22.400 horas con la andaina, con un recorrido aproximado de 5 kilómetros a lo largo del paseo de Rodeira. Uno de los elementos más característicos de esta iniciativa es la iluminación rosa que acompaña todo el recorrido. Las personas participantes recibirán luces en el momento de recoger sus dorsales, creando una estampa especialmente emotiva: una marea de luz avanzando junta al mar, símbolo de la unión, apoyo y visibilización, como bien se señala desde Adicam. Se trata de una prueba pensada para todos los públicos.