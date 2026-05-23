El activista cangués Benito González, retenido en la Flotilla a Gaza, ya en el tren de regreso a casa
La familia, preocupada con los disturbios ocurridos en la recepción a los seis activistas vascos en el aeropuerto de Bilbao
Los seis integrantes gallegos de la Global Sumud Flotilla, entre los que figura el cangués de Vilariño (O Hío) Benito González, de 74 años, que fueron retenidos por el ejército de Israel el pasado lunes con más de 400 activistas de varios países cuando se dirigían con ayuda humanitaria a Gaza, ya están en el tren de regreso a Galicia, tras ser deportados. La previsión es que lleguen a las 22:30 horas de este sábado a la estación de Santiago, en donde está organizado un acto de recepción.
La familia del vecino de Cangas habló con él por la mañana y les trasladó que estaba bien, de hecho en las fotos del grupo de activistas gallegos aparece sonriente con sus compañeros, pero está preocupada por lo que ha ocurrido con la recepción a los seis activistas del País Vasco en el aeropuerto de Bilbao, que ha terminado con cargas de la Ertzaintza. Los incidentes se produjeron cuando los miembros de la flotilla estaban posando para los medios e interrumpían el paso de una de las puertas de llegadas del aeropuerto. En el vídeo se ve cómo agentes de la Ertzaintza empezaron a cargar contra algunos de los recién llegados y quienes les esperaban al otro lado de la valla, que se habrían saltado dicho cordón de seguridad provocando momentos de mucha tensión y la detención de cuatro personas.
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