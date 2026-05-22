Xornalismo con Conciencia, «O legado Feminista de Begoña Caamaño. Estaban las que tenían que estar: Lara Graña (Redactora Jefa de Faro de Vigo) Lara Salgado y Tensi Gesteira que aprovecharon su condición de periodistas para recordar la obra de Begoña Caamaño. Ellas demostraron que está más vigente que nunca su pensamiento, su compromiso.

El poco tacto de la Policía Autonómica en Cangas

Hay formas y formas de actuar por parte de la Policía Autonómica. Lo que hizo con los marineros de Cangas, los que se dedican a la vieira, fue una patada en la puerta, al puro más castizo del otrora ministro del interior, Corcuera. No hubo ninguna sensibilidad por su parte _ aunque también seguro que tendrá mucha culpa de ello, quienes tienen el mando político de este cuerpo_que trataron a los pescadores poco menos como a delincuentes, cuando ellos nunca ocultaron nada. Hicieron público un hecho. Se debió tener mucho más tacto y pensar que es gracias a ellos que ahora se van a realizar investigaciones sobre las vajillas localizadas en las profundidades de Rande.

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Hemos de confesar que ayer Santa Rita nos cogió despistados. Ignorábamos que la patrona de los trabajadores de la administración local se festejara ayer. Llegamos a los Concellos y solo estaban los registros abiertos. Por un momento pensamos que había llegado, sin saberlo, otra maldita pandemia por otro maldito virus. n