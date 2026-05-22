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Viaje a la Luna y teletransportaciones con Pedro Volta este sábado en Cangas

El ilusionista gallego ofrece su espectáculo "Magic Space. La magia del todo" en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela

Una escena del espectáculo de Pedro Volta.

Una escena del espectáculo de Pedro Volta. / Fdv

Cristina González

El Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acoge este sábado la actuación del ilusionista gallego Pedro Volta (Pontevedra, 1977), conocido por su participación en Got Talent España, que pone en escena su espectáculo "Magic Space. La magia del todo".

Se trata de un show vanguardista que combina magia y tecnología en una gran pantalla. El público asistirá a una simulación virtual de la mítica misión Apolo 11 a la luna con magia insólita y será testigo de teletransportaciones en directo y de un homenaje al amgo de cine Georges Méliès, creador de la primera película de ciencia ficción "Viaje a la luna".

En este espectáculo, el ilusionista explora mundos de ciencia ficción inspirados en películas icónicas como "Encuentros en la tercera fase", "Regreso al futuro" o "Interstellar" y lleva al público a través de viajes interestelares, agujeros negros, mecánica cuántica y la llegada a Marte aderezado con ilusiones sorprendentes.El show, de 70 minutos, es perfecto para toda la familia, adultos y niños.

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Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en ataquilla. com (en google ataquilla cangas) o el mismo día de la función en la ventanilla del auditorio, dos horas antes, a un precio desde 10 euros.

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