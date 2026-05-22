El “Valoria B”, de Amancio Ortega, se adelanta al verano y ya surca las aguas de la ría de Aldán

La ría de Aldán, en Cangas, se adelanta también al verano, como la predicción meteorológica que había para este fin de semana de buenas temperaturas más parecidas a las de julio o agosto, y lo hace con uno de los barcos más queridos y siempre esperados en el llamado Caribe gallego, como es el “Valoria B”, el yate de 46 metros de eslora propiedad del fundador de Zara y del grupo Inditex, Amancio Ortega, que en la mañana de este viernes ya surcó la ría y fondeó en sus aguas, procedente de Sanxenxo, su puerto base.

El Valoria B, que debe su nombre al pueblo de Valladolid, Valoria la Buena, en donde nació la madre del empresario textil y pasó veranos de su infancia, echó anclas en su fondeo habitual frente a la antigua fábrica de Ameixide, en donde Amancio Ortega y su familia suelen pasar a bordo largas temporadas del verano, aunque sin desconectar nunca del trabajo de su grupo empresarial, en A Coruña, en donde tienen su residencia habitual.

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El barco fondeado esta mañana frente al muelle de Aldán. / S.Á.

El yate llegó a Aldán con parte de su tripulación para hacer pruebas y empezar a ponerlo a punto para cuando pueda acudir Amancio Ortega con su mujer Flora y también su hija Marta con su marido Carlos Torreta y sus hijos. Los vecinos en Aldán saben de la pasión de los Ortega por este rincón del sur gallego y llevan una relación de muchos años conviviendo y respetando el deseo de privacidad del empresario, que siempre ha querido mantenerse en un segundo plano lejos del foco mediático y vivir como uno más entre la gente. En agosto pasado FARO DE VIGO logró en exclusiva fotos del empresario abandonando en zodiac el barco para desembarcar en el muelle de Aldán.