Personal de Moaña
Urbanismo reconoce que el examen sin aprobados para inspector no era difícil
El Concello intentará por otra vía lograr un arquitecto técnico que se encargue de la inspección de obras
El Concello de Moaña seguirá sin un segundo arquitecto técnico que se encargue de las tareas de inspector de obra debido a que ninguno de los cinco candidatos logró aprobar los exámenes de oposición. El primero lo pasaron tres y ninguno de ellos superó la segunda prueba de conocimientos. Según ha podido saber FARO se realizaron preguntas de carácter técnico y sobre la Lei do Solo de Galicia, cuestiones no complejas para titulados en el sector.
Desde el Concello atribuyen que la plaza quedase desierta a la escasez de arquitectos técnicos que sufre toda Galicia, pues son muchos los ayuntamientos que tratan de hacerse con más personal de este tipo. A ello se suma que, precisamente, por la falta de titulados, en el sector privado tienen mucho trabajo, por lo que es raro que den el paso de opositar a una plaza pública y si lo hacen pueden presentarse sin tener debidamente preparado un temario complejo, de más de 60 temas.
Moaña tratará de hacerse con los servicios de un arquitecto técnico por un máximo de dos años mediante el procedimiento de promoción interna, buscando personal activo en otro concello que prefiera trasladarse a Moaña, una solución que también parece difícil de tener éxito a tenor de la falta de personal. Mientras tanto el Concello iniciará el proceso para tratar de nuevo de cubrir la plaza de forma definitiva.
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