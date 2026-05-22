Sofocan un incendio en una nave próxima al polígono de Castiñeiras, en Bueu

Efectivos de Bombeiros do Morrazo, de la Policía Local de Bueu y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han intervenido hace unos minutos para sofocar un pequeño incendio en una nave próxima al parque empresarial de Castiñeiras, en el municipio buenense. El fuego ya está extinguido y se está procediendo ahora mismo a refrescar la zona.

El suceso se produjo alrededor de las 11.15 horas y fue un particular quien se acercó al parque de bomberos ubicado en el polígono para avisar, alarmado por la nube negra de humo que salía de una nave de rederas situada en el kilómetro 1 de la EP-1301 que conecta Castiñeiras con el centro de Beluso. Los bomberos se desplazaron de inmediato al lugar, en el que ya estaba una patrulla de la Guardia Civil y el propietario intentando sofocar las llamas con una manguera.

Efectivos de los Bombeiros do Morrazo en en recinto de la nave afectada por el fuego. / Gonzalo Núñez

En el lugar de los hechos había dos focos diferentes, uno en el propio recinto de la nave, pero situado en el exterior, y otro algo más alejado, pero dentro de la misma parcela, en donde ardían plásticos, neumáticos y algo de vegetación. Los bomberos procedieron a extinguir los fuegos y cubrieron posteriormente ambas zonas con una capa de espuma para prevenir una futura reactivación.

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La nave almacena una cantidad importante de redes, lo que, en caso de no haber actuado con rapidez, podría haberse extendido en un espacio rodeado, además, por una amplia superficie verde.