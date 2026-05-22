Sanidade descarta las urgencias en el nuevo centro de salud de Moaña y ofrece una ambulancia 24 horas

La Consellería de Sanidade ultima la apertura del nuevo centro de salud de Moaña en los terrenos de Sisalde y ha empezado los contactos a nivel profesional para adoptar una decisión en el conflicto de las urgencias que, desde la pandemia del COVID en 2020 están unificadas en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas y que desde hace cuatro años reclaman desde el Concello gobernado por el BNG y la Mesa Local da Sanidade con concentraciones semanales, sin descanso. La consellería, que dirige Antonio Gómez Caamaño, según las fuentes consultadas, habría cerrado un principio de acuerdo con profesionales de urgencias por el que el nuevo centro de Sisalde abriría sin este servicio de PAC y, por contra, contaría con la base de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) las 24 horas del día en lugar de las 10 con las que opera en la actualidad y que logró Moaña como refuerzo del servicio del 061 a raiz de las protestas.

Este tipo de ambulancia es medicalizada (Clase C) cuyo máximo responsable es una persona, profesional de enfermería, con apoyo de personal Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). Esta unidad está capacitada para resolver autónomamente la gran mayoría de las asistencias críticas antes de un posible traslado a un hospital.

Desde el colectivo profesional médico y de enfermería se dio traslado en varias ocasiones a la Consellería de Sanidade de que abrir las urgencias en Moaña con un solo equipo, como tiene asignado, sería un riesgo y si alguien muere por falta de asistencia médica, ya que el personal médico se encuentra fuera del centro por una asistencia, pueden verse en un gran problema. Ahora las urgencias están unificadas en el PAC de Cangas y suman tres equipos, por lo que siempre hay personal que quede en el centro para poder atender una emergencia en el servicio si alguno de los otros equipos tiene que salir a una asistencia a domicilio o por cualquier otro tipo de incidencia en la calle. Los profesionales defienden que las urgencias y las emergencias se resuelvan en equipo.

Desde el colectivo profesional, al menos una gran mayoría, entiende y así se lo trasladó a la consellería, que la solución más razonable es no abrir urgencias en Moaña con un solo equipo. La consellería sabe, por cómo se lo han trasladado en los últimos meses desde el ámbito profesional, que dejarían el PAC y se irían a otros centros de salud.

De confirmarse este principio de acuerdo, la reacción política y vecinal en Moaña no se haría esperar y todo apunta a que elevaría el tono de protesta. No es de extrañar después de cuatro años de concentraciones semanales. Esta misma semana, los vecinos y el gobierno local con la alcaldesa, Leticia Santos, al frente, se concentraron también a mayores el miércoles ante el edificio de la Xunta en Vigo.

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Mientras tanto, el nuevo centro de salud de Sisalde ya está prácticamente rematado, con mobiliario, a la espera a lo mejor de algún equipamiento médico, pero acabado el edificio. De hecho, en la entrada ya luce el cartel con la distribución de servicios por plantas en donde figura la planta sótano como área de mujer; la planta baja con recepción, administración, toma de muestras y pediatría; la planta primera para medicina general y la planta segunda, para fisioterapia, odontología, sala de técnicos y medicina general. El propio conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, respondió este miércoles en el pleno del Parlamento a una pregunta del BNG, sobre la demanda de los vecinos de O Hío para que se construya el demandado centro de salud en los terrenos que había cedido el Concello hace 15 años en O Viso, en la que pidió a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido a que trabaje para que el Concello entregue los de A Rúa y poder invertir los 15 millones de euros previstos en el nuevo edificio sanitario que la Xunta quiere abrir como Centro Integral de Saúde (CIS). Reprochó que las gestiones para construir el nuevo centro de Moaña y para el de A Rúa se iniciaron al mismo tiempo, y el de Moaña está a punto de abrir. No se refirió a si abriría con urgencias o no porque el debate era otro. Pero el convenio firmado en su día con Moaña para la cesión de los terrenos de Sisalde sí que contempla que el nuevo edificio tendría PAC de urgencias mientras no se construyera el CIS de Cangas. Después todas las urgencias estarían ahí concentradas.