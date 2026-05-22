El PP denuncia que el Servizo de Axuda no Fogar actúa desde septiembre sin contrato y exige su regularización

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha denunciado la existencia de «irregularidades muy graves» en la prestación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), ya que lleva ejerciendo su actividad desde el mes de septiembre sin contrato, y exige al gobierno de Félix Juncal que regularice la situación para volver a la legalidad. Los populares aseguran que son ya nueve meses los que han transcurrido desde la extinción del contrato sin que desde entonces se haya tramitado un nuevo expediente de contratación «o se haya adoptado algún acuerdo que ampare jurídicamente la continuidad del SAF».

La portavoz del PP buenense, Elena Estévez, subraya que el informe del interventor municipal al respecto «es demoledor», ya que señala específicamente que «no se pueden reconocer las obligaciones de este trabajo ni reconocer los pagos de las facturas del SAF», al estar prestándose el servicio «en precario» a través de la presentación mensual de facturas por parte de la empresa proveedora. Esto supone, añade Estévez, incumplir el régimen de control interno económico del Concello por falta de tramitación, aprobación del gasto y fiscalización. También apunta que se está vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, toda vez que las condiciones en las que se presta el SAF «equivalen a un contrato verbal o tácito, que es una figura expresamente prohibida por la normativa».

Estévez lamenta que el ejecutivo local «recurra a excusas en lugar de ponerse a trabajar», y afirma que las justificaciones ofrecidas por la edil del área, Laura Ogando, hablando de que se trata de un servicio básico que responde a una necesidad real «son compartidas por todos, pero no excluyen ni amparan en ningún caso la total dejadez del gobierno local para no impulsar un nuevo contrato», ni tampoco «sirven para perdonar el incumplimiento flagrante y absoluto de la ley».

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Añade la formación popular que el gobierno del BNG «lleva muchos meses prestando el servicio más sensible del Concello de forma ilegal, dejando al SAF en una situación administrativa de provisionalidad totalmente impropia». Esta situación, manifiestan, «tal y como advierte Intervención, no se trata de una omisión aislada, sino que es estructural». Por todo ello, exigen la regularización inmediata del servicio «para evitar perjuicios a los usuarios, a la empresa concesionaria o a sus trabajadoras».