Fiscalía pide más de 4 años de cárcel a dos moañeses por tráfico de drogas

La Fiscalía pide imponer la pena de 4 años y 6 meses de prisión contra un vecino de Moaña que se dedicaba, presuntamente, a vender a terceras personas sustancias estupefacientes. Alrededor de las 13.00 horas del 10 de junio e 2024, en el parte del puerto de Meira, entregó un pequeño objeto a una persona, que fue cacheada por las agentes y encontraron dosis de sustancia marrón con un peso de 0.099 gramos que resultó positivo a heroína con una riqueza del 11,63% Sobre las 13.00 del 23 de julio en el barrio de Couso, se realizó nuevamente un intercambio y el día 2 de agosto se registró otro movimiento. La vista oral tendrá lugar el próximo día 26, a las 0.9.45 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Para ese mismo día, a las 10.15 horas, tendrá lugar la vista de la causa que se sigue contra una mujer por tráfico de cocaína, también en Moaña. El Fiscal pide 4 años y 6 meses de prisión para la mujer.

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En el escrito de acusación se menciona que a las 17.20 horas del día 14 de julio de 2023, la acusada entrego a una mujer en Concepción Arena, a la altura del Hogar del Pensionista, una bolsita plástica con sustancia blanca a cambio de 40 euros .Dicha sustancia resultó ser cocaína, con un peso de 0.428 gramos y una riqueza del 77,80% que en el mercado ilícito alcanzaría un valor de 44,377 euros. Se detectó otra entrega el día 18 de septiembre de 2023 en el mismo lugar. Para Fiscalía, los hechos relatados son constitutivos de un delito contra la salud.