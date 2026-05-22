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Domaio celebra su Cross Escolar este domingo con 10 carreras por la zona del paseo

Como novedad habrá una cantina de la organización, un hinchable y sorteos para los inscritos

Acto de presentación del Cross Escolar de Domaio.

Acto de presentación del Cross Escolar de Domaio. / Gonzalo Núñez

Cristina González

Organizado por la Asociación de nais e pais de alumnos del colegio de Domaio, la parroquia acoge este domingo la 44 edición de su Cross Escolar, que incluye 10 carreras en sus distintas categorías por circuitos por el paseo marítimo.

Como novedad a mayores con respecto a otros años, tal y como señalaron en el acto de presentación que se realizó en la mañana de este viernes, habrá una cantina de la organización, un hinchable y sorteo para los inscritos.

Habrá una categoría escolar y otra popular. La primera carrera será a las 10:00 con la competición de los alevines, benjamines y minibenjamines. A partir de las 11:00 correrán los pitufos, los infantiles y cadetes.

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La categoría popular comenzará a las 13:00 horas y en ella correrán los juveniles, senior y veteranos de I (más de 45 años) y veteranos II (más de 65 años).

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