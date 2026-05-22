Pesca
La Cofradía reconoce a Amalia González como «Muller do Mar»
Redacción
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Suárez, estuvo este mediodía en Bueu para participar en el acto de Homenaxe á Muller do Mar, organizado por la Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu, y en el que se distinguió a Amalia González Piñeiro, más conocida como «Amalita».
La homenajeada, pescantina de profesión, recibió el reconocimiento de todo el sector en un evento que tuvo lugar en el salón de actos del cabildo buenense. Durante su intervención, Ángeles V. Suárez, puso en valor la labor de todas las profesionales de la cadena mar-industria, destacando «la dignidad, el esfuerzo y la humanidad de todas ellas».
Al mismo tiempo , definió el oficio de las pescantinas como «el puente entre el puerto y la mesa», a la vez que subrayó que «honrar a las mujeres del mar es honrar a Galicia y también a nuestra identidad».
Suscríbete para seguir leyendo
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Un nuevo proyecto en Pinténs amplía la oferta turística de Cangas con un campamento denominado Cova das Minas
- Una inmobiliaria con futuro en Moaña
- Un vecino de O Hío entre los integrantes de la Flotilla de ayuda humanitaria a Gaza interceptada por Israel
- La Policia de Cangas identifica a dos jóvenes que agredieron a otro en la zona de la movida con gestos y cánticos nazis
- Cangas cambia de señales
- Unos 400 vecinos gritan en Cangas 'fora fascistas da nosa vila
- El remolcador de 56 años, a la espera del fin de la huelga para decidir su futuro