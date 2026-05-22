La Cofradía reconoce a Amalia González como «Muller do Mar»

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Suárez, estuvo este mediodía en Bueu para participar en el acto de Homenaxe á Muller do Mar, organizado por la Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu, y en el que se distinguió a Amalia González Piñeiro, más conocida como «Amalita».

La homenajeada, pescantina de profesión, recibió el reconocimiento de todo el sector en un evento que tuvo lugar en el salón de actos del cabildo buenense. Durante su intervención, Ángeles V. Suárez, puso en valor la labor de todas las profesionales de la cadena mar-industria, destacando «la dignidad, el esfuerzo y la humanidad de todas ellas».

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Al mismo tiempo , definió el oficio de las pescantinas como «el puente entre el puerto y la mesa», a la vez que subrayó que «honrar a las mujeres del mar es honrar a Galicia y también a nuestra identidad».