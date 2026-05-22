Cangas acusa a Medio Ambiente de ocultar información sobre las causas de las muerte de aves en la Lagoa de Massó

El gobierno municipal de Cangas revela que científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSiC) del Instituto de Investigaciones Mariñas y de la Consellería de Medio Ambiente realizaron un estudio sobre la mortalidad de aves en la Lagoa de Massó. Asegura que desde las primeras observaciones de mortalidad en el año 2024, el Concello de Cangas demandó que se realizaran estudios de las causas e información sobre los mismos a las autoridades autonómicas, en concreto a la Consellería de Medio Ambiente, sin que hubiera algún tipo de respuesta por su parte. "Resulta evidente que disponían de información que nunca compartieron con el concello y que ahora vemos publicada en el citado estudio", manifiesta el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG). Hay que recordar que las conclusiones de la mencionada consellería sobre la mortandad de aves en la Lagoa de Massó fue que las analísticas mostraban una infección por botulismo, anto en el episodio de mortandad que hubo en el mes de agosto de 2024, como en el de octubre".

El estudio deja claro el origen de mortandad fue un brote de botulismo, pero se detallan las causas: exceso de nutrientes que lleva a la proliferación de determinadas especies vegetales y a una degradación de las condiciones de oxígeno en agua, altas temperaturas y mala circulación del agua. Todo esto configura unas condiciones adecuadas para la proliferación de la toxina. El estudio que saca a relucir ahora el BNG recomienda identificar el origen del exceso de nutrientes para eliminarlo, reducción gradual de las especies vegetales que invade el agua de la Lagoa de Massó y aireación del agua.

El Concello ya anunció una iniciativa, en conjunto con varias asociaciones locales, para intentar recuperar el mencionado humedal, catalogado por la Xunta de Galicia, pero de propiedad privada. El edil de Medio Ambiente manifiesta que, en relación con las responsabilidades municipales, sea el aporte de nutrientes puede atribuirse a su competencia, "haremos lo posible por solucionarlo". Considera que resulta imprescindible que se involucre la administración autonómica, porque cuenta con recursos fuera del alcalde del Concello, así como de competencias en el área dónde se va a actuar. "Y por supuesto, recordar que la laguna está en terrenos privados, por lo que la colaboración de los propietarios, concretamente Abanca, es imprescindible.

El gobierno local señala que parte de la iniciativa del Concello y de las asociaciones pasa por el contacto con estas otras administraciones y con los propietarios. También se recuerda que ya se expuso a Costas del Estado, que mostró su predisposición para, entre otras cosas, colaborar con el Espacio Natural de Interés Local (ENIL) de Punta Balea y Abanca. "Esperamos que todas las administraciones muestren su intención de involucrarse en la solución de los problemas". En este sentido, el ejecutivo local manifiesta que si los propietarios no están dispuestos a colaborar, desde el Concello se considera que debería pasar a dominio público la zona". Ni más ni menos que la Lagoa de Massó deje de ser privada, para que desde los poderes públicos se pueda controlar todos sus riesgos. Interés urbanístico no existe en este caso.

Noticias relacionadas

En febrero de 2026, Abanca decidió cerrar la Lagoa de Massó con una valla metálica que impide el paso y un letrero en el que pone "Peligro, aguas profundas". Existía miedo a que niños pudieran caer en sus aguas, pero también de que el humedal se convierta en un foco de transmisión de la gripe aviar y del mosquito tigre.