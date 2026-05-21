Los viticultores de Bueu piden que la Festa do Tinta Femia sea considerada de Interese Turístico Galego

Bueu podría contar en un plazo razonable de tiempo con hasta tres eventos bajo la consideración de Festa de Interese Turístico Galego. Al Millo Corvo y a las Alfombras del Corpus, que ya cuentan con esta distinción, se les podría unir próximamente el Tinta Femia, o al menos esa es la intención de la Asociación de Viticultores San Martiño, que planteará la solicitud a la Xunta de Galicia. La propuesta será llevada primero al próximo pleno de la corporación para que los grupos políticos que la conforman muestren su apoyo, como requisito previo para activar toda la tramitación autonómica.

Los argumentos para que la Festa do Tinta Femia de Cela presuma de este sello turístico son múltiples, comenzando porque trata de exaltar una variedad única en la comarca de O Morrazo, con unas características muy determinadas en cuanto a aroma y acidez que desembocan, señala el colectivo impulsor de esta petición en la memoria explicativa, «en un vino amable y fuerte». Existen además connotaciones antropológicas de interés, como el hecho de que su nombre, «Femia», hace referencia «a las mujeres, que eran las encargadas del cuidado de la vid y de la posterior vendimia, al encontrarse muchos hombres embarcados en el mar». Otra de las cuestiones a reseñar es que la fiesta «mantiene el espíritu arraigado de la aldea», con la colaboración de todos los vecinos y un sistema de venta comunitario y secreto, en el que solo dos personas conocen la identidad de los cosecheros, a cuyas botellas se les asigna simplemente un número y una letra.

El informe destaca asimismo el control de la calidad de los caldos, que son filtrados en una cata previa, y la precisión que requiere la vendimia al tratarse de una uva «ácida de por sí y que absorbe mucho las notas negativas», por lo que «se prioriza la recogida uva a uva».

El profesor e investigador Arturo Sánchez Cidrás respalda la petición, apoyando su opinión en documentos históricos en los que ya se hacía referencia al tinta femia en el siglo XIX así como en la presencia de personajes de relevancia en Cela como Castelao, Cunqueiro, Otero Pedrayo o un José María Castroviejo que escribía que «O triste é que as castas vellas, como o tinta femia, o espedeiro, o brencellau e o mencía, váianse perdendo».

La iniciativa se impulsa coincidiendo con la vigésima edición del certamen, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio. La fiesta comenzó en 1997 con la finalidad de complementar la Festa dos Mozos y pasó a ser organizada por la Asoicación de Veciños de forma continuada hasta 2009. La desaparición del colectivo provocó un parón hasta que en 2016 la Asociación de Viticultores San Martiño asumió su organización. En 2019 y 2020 hubo un nuevo parón a causa de la pandemia del COVID, tras el cual se retomó la actividad. Y en 2024 no se celebró debido al cambio de la directiva.

Noticias relacionadas

Desde el gobierno local se ha expresado el «total apoyo» a la solicitud para un evento en el que se ha colaborado, destacan, desde el año pasado, «a un mismo nivel, por ejemplo, que con el Millo Corvo». Obtener el sello autonómico supondría, afirma la concejala de Cultura, Carmen García, «un reconocimiento, pero también sumar proyección para la parroquia y para el municipio, con un producto autóctono que ha supuesto un enorme trabajo mantenerlo».