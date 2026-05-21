Seminarios
La universidad llega a Domaio para proponer hábitos que mejoren la salud mental
REdacción
Moaña
El programa «Mareas de Coñecemento» de la Universidade de Vigo en colaboración con el Concello de Moaña tuvo ayer su primera jornada en Domaio. Dedicado a mayores de 50 años. La profesora de la Escola de Enfermería, Claudia González, acercó los conocimientos sobre la relación entre los hábitos de vida y el cuidado de la salud mental. Destacó cómo pequeñas acciones diarias ayudan a fortalecer la salud cognitiva y emocional. La próxima cita será el 27 de mayo, también en Domaio, sobre primeros auxilios.
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