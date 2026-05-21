El gobierno votará sí a las 300 viviendas en A Rúa, pero dejará constancia de que el Concello propuso otros sitios

En este empeño de la Xunta de Galicia para que el Concello de Cangas apruebe el inicio de la tramitación del Plan de Interés Autonómico (PIA), aunque no vaya a gestionar nada después, el gobierno local tiene la intención de dejar bien claro en el pleno que votará a favor, pero hará constar de que en su reunión con la conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, presentó más zonas que la que ya tenían elegidos los técnicos del citado departamento: los de la margen izquierda del vial de enlace con la autovía desde la rotonda de O Gordo a la de A Rúa, próximos al río Saiñas; un total de 75.000 metros cuadrados.

El tripartito apostaba mucho por una amplia zona denominada Daríns, que queda detrás de la calle Concepción Arenal. Pero también considera que se podían repartir las viviendas de protección oficial por distintas zonas que están por desarrollar, como en la Unidad de Actuación que queda en las inmediaciones del campo de fútbol de Morrazo, o la que queda en la cima de la avenida de Marín. Ayer, en el Concello de Cangas, se volvió a hablar de la humedad de la zona elegida por la Xunta, por donde pasa el río Saiñas. Cuando el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, comentó en la citada reunión las características húmedas de la zona, los técnicos contestaron que ya lo contemplaban y que tenían pensando construir un paseo fluvial con puentes. Hubo silencio y sorpresa al mismo tiempo.

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Después de que FARO DE VIGO publicara que había afectados por la construcción de las viviendas de protección que se estaban organizando y que eran contrarios al proyecto de la Xunta, otros pequeños propietarios comenzaron a circular ayer por el departamento de Urbanismo del Concello de Cangas. Preguntaban, sobre todo, por el precio al que la Xunta iba a pagar los terrenos, si tenía intención directa de acudir a la expropiación, porque temían que iban a conseguir menos dinero por sus fincas que por el precio que las compraron. Claro que el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, no podía ofrecer respuestas al respecto, como mucho mostrar el ámbito y poco más, ya que carece de más información al respecto. Como aseguran una parte importante de los afectados por la construcción de las viviendas, lo que presentó hasta ahora la Consellería de Infraestructuras no es más que una copia de como proyectaba Monsa (equipo redactor del Plan Xeral) la zona en el nuevo documento.