El tripartito defiende un CAR para Cangas y responsabiliza a la Xunta de Galicia en el retraso de la tramitación del proyecto de Amgecabe

Las palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, el miércoles en el Parlamento de Galicia, en la que responsabilizaba a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, de que el Sergas no tuviese a su disposición todavía los terrenos para construir el nuevo equipamiento sanitario (la izquierda en Cangas pide un Centro de Alta Resolución y la Xunta solo ofrece un Centro Integral de Salud) fueron calificadas de ofensivas por parte del gobierno de Cangas, que acusa a la Consellería de tergiversar la realidad.

Desde el tripartito se recuerda que los terrenos que el Concello de Cangas quiere entregar al Sergas se encuentran dentro del proyecto que tiene la sociedad mercantil Amgecabe para la margen derecha de A Rúa, 11.000 metros cuadrados de terreno que el municipio recibiría de forma gratuita. Para ello, hay que desarrollar el proyecto y es fundamental que la Xunta de Galicia apruebe la modificación puntual que Amgecabe propone para la zona. No es el ejecutivo local el que pone piedras en el camino. Es cierto que el proyecto ya tuvo el visto bueno, al menos, de cinco organismos diferentes y que superó el estudio de impacto ambiental, pero fue en la Axencia Galega de Infraestructura (AXI) donde se frenaron los trámites, de donde no sale desde hace casi un año, a lo que hay que añadir que cada cambio se sometió a la consideración de la junta de portavoces, ya que el gobierno local pretendía que el proyecto tuviera el consenso de la corporación municipal. Los últimos cambios respecto al proyecto presentado por Amgecabe guardan relación con los viales. Los partidos dieron el visto bueno a mantener el vial paralelo al actual acceso a la autovía, pasa a ser de doble circulación. Este vial se dibuja dentro del ámbito de actuación. Había también interés en reducir el tráfico en la zona próxima al CEIP de A Rúa y se crea una zona de libre tránsito, en la que solo podrían entrar vehículos municipales para atender ccuestiones relacionadas con el colegio y con el centro que es sede de Emergencias y Granja Escuela A Rúa.

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Cuando todo parecía cerrado, la AXI creyó conveniente que el aparcamiento que hay en la zona de A Rúa, que pertenece a la Xunta y que quedó tras la construcción de la autovía de O Morrazo, pasara a manos municipales y se incorporara, de esta manera al ámbito, lo que permite crear una zona prácticamente peatonal, aunque tampoco se oculta que detrás de este cambio de competencias sobre el aparcamiento se esconden el hecho de que la Xunta se desprende de un espacio que lo único que le daba era problemas, relacionados con su mantenimiento. Si el pleno aprueba la próxima semana este asunto, la AXI lo tendrá que ratificar y, después, el proyecto de Amgecabe debe volver a pleno para más tarde ser trasladado el acuerdo de aprobación a la Xunta de Galicia, que deberá iniciar los trámites para la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Urbanismo en esta zona de A Rúa. Así que no es el Concello de Cangas, ni el gobierno municipal, ni la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) quienes están retrasando la entrega de los terrenos al Sergas para construir el nuevo equipamiento sanitario, sino la burocracia que conlleva estos desarrollos urbanísticos. Además. una vez que se pongan a disposición del Sergas los terrenos se abrirá otra lucha. El tripartito (BNG, PSOE e EU) y Alternativa dos Veciños quieren un Centro de Alta Resolución (CAR) para Cangas, no un Centro Integral de Salud (CIS), que es lo único que está dispuesto ahora mismo a ofrecer la Xunta de Galicia.