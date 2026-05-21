El "Swamp Voodoo Blues" de Bad Whiskey inunda Cangas
Ofrece un concierto en la noche de esta sábado en la sala The Trooper
La agenda cultural de Cangas se prepara para una de sus citas más singulares y atmosféricas de la temporada. Este sábado 23 de mayo, la sala The Trooper se convertirá en el epicentro de los sonidos más profundos y misteriosos de las raíces norteamericanas con la llegada de Bad Whiskey, una formación dispuesta a sacudir el panorama local a base de su contundente Swamp Voodoo Blues.
Lejos de las vertientes más comerciales del género, la propuesta de esta banda, tal y como indica el crítico musical Manuel Méndez, se sumerge de lleno en la crudeza del blues pantanoso, combinando una instrumentación de fuerte carácter orgánico —donde el contrabajo y las guitarras marcan el compás— con una estética y mística oscura muy particular. El directo de Bad Whiskey destaca precisamente por su capacidad para evocar las atmósferas densas y magnéticas del delta, envolviendo al espectador en un ritmo casi hipnótico desde los primeros acordes.
El evento, que se perfila como una de las convocatorias imprescindibles del fin de semana en la comarca del Morrazo, arrancará a las 22:30 horas. Las entradas estarán disponibles en el propio local a un precio único de 10 euros, una cifra de lo más accesible para presenciar un despliegue de rock de raíces, blues clásico y altas dosis de actitud sobre las tablas.
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