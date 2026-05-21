El "Swamp Voodoo Blues" de Bad Whiskey inunda Cangas

La agenda cultural de Cangas se prepara para una de sus citas más singulares y atmosféricas de la temporada. Este sábado 23 de mayo, la sala The Trooper se convertirá en el epicentro de los sonidos más profundos y misteriosos de las raíces norteamericanas con la llegada de Bad Whiskey, una formación dispuesta a sacudir el panorama local a base de su contundente Swamp Voodoo Blues.

Lejos de las vertientes más comerciales del género, la propuesta de esta banda, tal y como indica el crítico musical Manuel Méndez, se sumerge de lleno en la crudeza del blues pantanoso, combinando una instrumentación de fuerte carácter orgánico —donde el contrabajo y las guitarras marcan el compás— con una estética y mística oscura muy particular. El directo de Bad Whiskey destaca precisamente por su capacidad para evocar las atmósferas densas y magnéticas del delta, envolviendo al espectador en un ritmo casi hipnótico desde los primeros acordes.

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El evento, que se perfila como una de las convocatorias imprescindibles del fin de semana en la comarca del Morrazo, arrancará a las 22:30 horas. Las entradas estarán disponibles en el propio local a un precio único de 10 euros, una cifra de lo más accesible para presenciar un despliegue de rock de raíces, blues clásico y altas dosis de actitud sobre las tablas.