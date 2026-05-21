Núcleo histórico
Constructora y Policía de Moaña pactan un plan para el acceso a San Martiño durante las obras
La intención es permitir el acceso al entorno de la iglesia románica alternativamente desde Abelendo o desde la Autovía do Morrazo
La humanización del núcleo histórico de San Martiño, origen de Moaña, comenzará previsiblemente la próxima semana, una vez superados los actos de Semana Santa y ultimada la planificación de los trabajos. La empresa adjudicataria, Caldevergazo, tiene previsto reunirse con representantes del gobierno local y de la Policía Local para cerrar el plan de tráfico durante la ejecución de la obra. La alcaldesa, Leticia Santos, explicó que la actuación se llevará a cabo por tramos, con el objetivo de garantizar en todo momento el acceso al núcleo histórico, bien desde Abelendo o bien desde la Autovía do Morrazo.
En el entorno directamente afectado por las obras se encuentran viviendas, la iglesia parroquial románica y la Escola Municipal de Música, ubicada en el edificio rehabilitado de la antigua rectoral.
El proyecto, que recibió en noviembre el visto bueno de Patrimonio, contempla actuar en el acceso al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira. También se intervendrá en el tramo estrecho de O Cruceiro, en la parte alta de la intersección con el Camiño da Casa Nova y en la subida hacia la iglesia parroquial, hasta superar la zona de la rectoral.
La actuación prevé la creación de una plataforma única, con medidas de calmado de tráfico y prioridad peatonal. El pavimento será de hormigón desactivado, un material elegido para reducir el impacto visual en un entorno de alto valor patrimonial.
Los trabajos fueron adjudicados por 1,2 millones de euros. La Diputación de Pontevedra asumirá buena parte de la inversión, con una aportación de 900.000 euros con cargo al Plan Extra.
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