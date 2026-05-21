El PP pide al gobierno que asuma la contratación directa de los socorristas

El grupo municipal del PP presenta una moción para que el gobierno local asuma la contratación directa de los socorristas. Consideran que esta cuestión está también ligada al deterioro de las playas del municipio. La iniciativa del PP pone sobre la mesa lo que llama desmantelamiento de los servicios en las playas, desde que el tripartito decidió prescindir de los distintivos de Bandera Azul. Considera que la renuncia a ellos, bajo la excusa de que no aportaban nada, fue, en realidad, una coartada del gobierno tripartito para dejar de cumplir con los estándares de calidad y recortar servicios esenciales. El PP afirma que el tiempo les dio la razón y recuerda que el servicio de socorrismo no se prestó en numerosas playas y la información sobre la calidad del agua «brilló por su ausencia».

El grupo municipal del PP exige un acuerdo para que el gobierno municipal recupere la contratación directa de los socorristas y deje de externalizar el servicio. Losd populares denuncian la «flagante» contradicción ideológica del ejecutivo de izquierdas. «Es un ejemplo más de la absoluta incoherencia de quien se autodenomina defensor del sector público, pero a la hora de gobernar privatiza un servicio tan vital como la seguridad en las playas de Cangas.»

Noticias relacionadas

Insiste el PP en denunciar que las playas están afectadas por vertidos de aguas residuales y la contaminación en los entornos de los arenales son una constante.