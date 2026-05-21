El plan de acogida a refugiados en Bueu se prorroga hasta final de año

La acogida a refugiados procedentes de África en el hotel Alda Bueumar tendrá continuidad al menos hasta el próximo mes de diciembre. Este programa gestionado por la oenegé Accem tiene capacidad para atender a más de 100 migrantes, que se van rotando, y con esta nueva prórroga cumplirá dos años en Bueu. Este dispositivo también está presente en otras localidades gallegas, donde habrá cambios. Es el caso de Sanxenxo, donde después de 20 meses el programa de Accem dejará la localidad y se trasladará a un municipio de la comarca de Arousa.

El primer grupo desembarcó en el municipio en enero de 2025 e inicialmente el programa tenía una duración prevista de seis meses. Desde entonces se ha prorrogado en tres ocasiones: primero hasta el 31 de diciembre de 2025, luego hasta el 30 de junio de este año y ahora hasta el próximo 31 de diciembre. Hasta la fecha desde Accem siempre han trasladado la buena acogida que ha tenido este programa de acogida en Bueu, tanto a nivel institucional y social como en la inserción laboral de los propios refugiados.

A finales del año pasado el número de personas que habían conseguido un puesto de trabajo se acercaba ya al centenar. Su principal problema, al igual que el resto de la ciudadanía, es encontrar una vivienda. Muchas de las personas que tras el periodo de acogida y formación bajo la cobertura de Accem suelen compartir piso entre ellos o alquilar habitaciones en ciudades como Vigo.

Durante el tiempo que dura su acogida en Bueu con Accem los refugiados aprenden el idioma y acuden a cursos formativos en diferentes sectores: naval, hostelería, construcción, operarios de fábricas y acuden a centros como la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en Vigo o en el Centro de Formación Marítimo-Pesqueira A Aixola de Marín.

El equipo de Accem que atiende a los refugiados en el Hotel Alda Bueumar está compuesto por casi una veintena de profesionales, que se distribuyen en cinco turnos y con perfiles con los que intentan ayudar a los migrantes en su proceso de acogida: asesoramiento legal, enseñanza de español, trabajo social, orientación laboral e integración social.