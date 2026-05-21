Las obras en la avenida de Vigo obligan a cortar el acceso al gran aparcamiento de Cangas por la calle San José

La empresa que realiza las obras de asfaltado en la avenida de Vigo cortó en la tarde del jueves la entrada y salida al aparcamiento de Altamira. Lo hizo después de pedir la colaboración de la Policía Local, que entendió que era factible, siempre y cuando los trabajos comiencen a las 06.00 horas y termine a las 09.30 horas. La Policía Local de Cangas recordaba a la empresa que el viernes es el gran mercadillo de Cangas y que si se mantenía el citado corte se podían crear numerosos atascos en las demás entradas y salidas del aparcamiento público de Altamira. La salida por la calle San José es utilizada por muchos vecinos de Cangas como circunvalación.

Ya en la tarde de este jueves comenzaron las protestas de los vecinos que viven en el entorno de la avenida de Galicia, a la que no se podía entrar de forma directa y que obligaba a los conductores a dar toda la vuelta a la villa para entrar. Las protestas también llamaban la atención sobre el hecho de que si se mantenía el viernes el corte estaban garantizados los atascos, tanto en la avenida de Galicia, como en las salidas del aparcamiento de Altamira por la calle Redondela o Baiona.

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La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) que se enteró por la tarde del corte de tráfico se puso de inmediato en comunicación con el segundo en el mando de la Policía Local de Cangas, para después tratar de buscar a un representante de la empresa para transmitirle que el horario que tiene que cumplir, que se tiene que ajustar a él. A la hora de redactar esta información, la regidora local aún no había logrado contactar con nadie, pero espera hacerlo. De todas formas, ordenó a la Policía Local que estuviera muy pendiente este viernes de la situación.