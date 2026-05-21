O Morrazo figura con 93 bienes en el nuevo censo del patrimonio marítimo de Galicia

El patrimonio marítimo vuelve a ser motivo de una catalogación por parte de la Xunta. Al catálogo de bienes del litoral de Galicia, se suma ahora el Censo del Patrimonio Marítimo Inmueble de Galicia y Espacios de Interés Cuiltural Marítimo (EICM), conocidos como Áreas Nai, que fue presentado en la jornada de este jueves por la conselleira de Mar, Marta Villaverde; y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acompañados por el arquitecto director del trabajo, Óscar Fuertes. en un acto en el auditorio municipal de Ribeira. La comarca de O Morrazo tiene mucho que aportar a este censo, con un total de 93 bienes registrados, de los que 49 están en Cangas; 25 en Bueu y 19 en Moaña; y también a las Áreas Nai, que comenzaron siendo 10 y se ampliaron hasta llegar a las actuales 25, con la incorporación a estos EICM de O Salgueirón-Massó, en Cangas, en donde se ubica el complejo de la antigua fábrica de conservas y ballenera de Massó. Las Áreas Nais son lugares de especial valor cultural marítimo, paisajístico y patrimonial, enclaves singulares del litoral gallego, en donde se manifiesta la cultura marítima y conservan la esencia marinera original. La investigación también saca a la luz y documenta infraestructuras en Cangas como la fábrica de salazón de Bogador, en Nerga.

Toda la documentación está recogida en una web que incluye un visor interactivo de acceso público. La plataforma ofrece información georreferenciada sobre los bienes inventariados e incorpora un espacio de participación activa denominado "Achegas" destinado a recoger nuevas contribuciones.

Toda esta estrategia de inventariado se enmarca dentro del Plan da Cultura Marítima de Galicia (PCUMA), que empezó a desarrollarse en 2021 mediante un convenio con la Universidad de A Coruña y dirigido por Óscar Fuertes Dopico, en el que se recoge un conjunto de acciones con el objetivo de proteger y conservar el abundante patrimonio marítimo gallego. Recoge 100 medidas a aplicar antes del año 2030 para avanzar en su conocimiento, preservarlo y ponerlo en valor y entre ellas figura este censo, como un inventario del patrimonio marítimo inmueble de Galicia y el de Áreas Nai que tiene por objeto conocer, conservar y reforzar la cultura marítima a través de estos enclaves. Por el momento se han censado elementos patrimoniales marítimos -en torno a 1.500 en Galicia de 85 tipologías diferentes de las que 25 son de patrimonio arquitectónico, 33 de patrimonio etnológico, 18 de patrimonio industrial- a la espera de añadir el patrimonio marítimo militar (77 bienes) y el patrimonio marítimo arqueológico (392 bienes). Para el censo se realizó, además de recopilación de fuentes documentales e inspección del borde litoral, un mapeado de la costa durante 2024 y 2025 con un recorrido de 24.000 kilómetros de costa para el trabajo de campo y documentar cada tramo costero.

El conselleiro de Cultura, José López Campos, la titular de Mar, Marta Villaverde, y el director del Plan da Cultura Marítima de Galicia, Óscar Fuertes en la presentación en Ribeira.s. / Fdv

En el caso de O Morrazo, Cangas es el municpio que más bienes aporta al censo del patrimonio marítimo inmueble (49) y dentro del municipio es la parroquia de O Hío la que más, con 18. Figuran la caseta de pescadores en Lontreira, fábrica de salazón de Ferrer, Lamberti, Alada, Couso, Cabo Pequeno y Bogador; antiguo muelle de Testada, fábrica de conservas y muelle de Ameixide, caseta de pescadores Chabola dos Boliches en Vilanova, faros de Couso, Cabo Home y Subrido, Garita de O Facho, muelle de Melide y caseta de pescadores de Preguntouro. En Aldán aparecen 12 bienes: muelle y fábrica de salazón Menduiña I y II, de Xestadelo y de Arís, puerto de Aldán, fábrica de conservas en Aldán, muelle antiguo, casa y cetárea de O Con y rampas de Croques y Tirador.En la parroquia de Darbo aparecen 8 bienes: molinos de Pontillón, chabola dos Pelames, muelle y salazón de Congorza I y II, dique y ballenera de Balea, además del barrio obrero de Massó. Ya en Cangas figura la fábrica de conservas y muelle de Massó, la salazón de Salgueirón, fábrica de conservas Cervera, puerto de Cangas, núcleo marinero de Cangas, fábricas de conservas de Lago Paganini y de Iglesias; aserradero de Caamaño y Solla; mientras que en Coiro figuran la fábrica de conservas de Arbones y el cocedero de mejillón de Pilo.

En Bueu figuran 25 bienes: centro de interpretación de Agrelo,, conservera Antonio Alonso y almacén de Riobó en As Meáns; puerto de Bueu, fábrica de conservas Massó, casas de Massó, salazón de Bolívar, carpintería de ribera de Purro, salazones de Prieto y Carballal (Beluso), almacén de Domenech, puerto de Beluso, conservera y casa Roiba, caseta de pescadores ysalazón en Mourisca, fuente y salazón de Ancoradoiro (Udra), fábrica de Centoleira y en Ons: muelle, salazón de Riobó, ermita de San Xaquín, faro de la isla, poblado marinero y cruces de Cova do Inferno.

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Por último Moaña figura con 19 bienes en el censo: en Tirán muelle Porto do Crego, conservas Pereira, muelle y rampa de O Con, casas de salazón de O Con, puerto y fábriza de salazón. En Moaña mismo, carpinterías de Casqueiro y Carlagho. En la parroquia de Meira, el astillero Rúa, puerto, capilla de Samertolaméu, cordelería Martínez, muelle de Gabarras, conservas La Guía y muelle de Alxibe. En Domaio, el puerto y muelle, varadero de Punta da Queixeira, fábrica en Verdeal y astillero Lemos.