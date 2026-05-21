La conexión contra incendios encarece la nave de Tirán

Portos de Galicia, la Secretaría Xeral para o Deporte y el Concello de Moaña acordaron esta semana incrementar en 200.000 euros la aportación destinada a la reforma urgente de la nave de remo de la SD Tirán. Con esta ampliación, el presupuesto total de la actuación asciende a 500.000 euros.

El aumento del coste se produce después de que la empresa constructora inicialmente contratada abandonase los trabajos cuando apenas se había ejecutado un 25% de la obra. A ello se suman la inflación, la necesidad de reformular el proyecto para retomar las tareas en el punto en el que quedaron paralizadas y, especialmente, la instalación obligatoria de un nuevo sistema contra incendios.

La nave contará con una manguera de intervención rápida en caso de incendio. El concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, explicó que la zona carece de una toma de agua con la presión necesaria, por lo que será preciso canalizarla desde la parte baja de la calle Méndez Núñez. Esta obra de ampliación de la tubería explica buena parte del incremento del coste final.

La reforma es largamente demandada por la SD Tirán, uno de los clubes de remo más importantes y laureados de Galicia. La entidad lleva años entrenando en unas instalaciones con goteras debido al mal estado de la nave, por lo que necesita que los trabajos se retomen cuanto antes.