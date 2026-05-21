Portos de Galicia
El arreglo del muelle bateeiro de A Mosqueira, en Moaña, tendrá dos fases y acabará en 2027
La constructora acelera los trabajos y la primera parte concluirá tras el verano | El precio se había incrementado hasta el millón de euros
La revisión de las obras de reparación de la cara exterior del muelle de bateeiros de A Mosqueira, en Moaña, obligó en febrero a incrementar el presupuesto en un 50%, hasta alcanzar el millón de euros de inversión por parte de Portos de Galicia. El aumento responde a que la complejidad técnica de la actuación es mayor de lo previsto inicialmente.
La nueva hoja de ruta contempla ejecutar los trabajos en dos fases, por lo que la intervención sobre el terreno no concluirá hasta avanzado el año 2027. Será entonces cuando el sector bateeiro pueda volver a utilizar toda la cara exterior de la dársena. En los últimos días se ha intensificado de forma notable el despliegue de personal en la zona de obras. La previsión es que la primera fase de la actuación quede finalizada tras el verano.
La complejidad de los trabajos también condicionó la tramitación del proyecto, que quedó desierto hasta en dos ocasiones. Esta situación obligó a incrementar el precio base y a recurrir a un procedimiento negociado para adjudicar la obra. Hasta 30 metros lineales de la cara exterior del muelle llevaban años sin poder utilizarse, al permanecer vallados por precaución debido a su estado.
El sector bateeiro espera, además, la futura construcción de un pantalán flotante que permita incrementar los amarres en la lámina de agua interior del muelle.
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