El Concello de Moaña ya posee 7.900 metros cuadrados de terreno en As Raíñas aunque no acepte la cesión de la Sareb

La decisión del gobierno local de Moaña de pedir, a través del pleno, que la Sareb ceda directamente a la Xunta de Galicia sus parcelas del ámbito de A Xunqueira A2, en As Raíñas, en lugar de entregárselas al Concello, al que se las ofreció de forma gratuita en marzo, continúa en el centro del debate político municipal. La postura del ejecutivo que encabeza Leticia Santos ha recibido duras críticas por parte de la oposición —PSOE y PP—, que la contrapone a la decisión de formalizar un crédito de casi 7,4 millones de euros para construir en Sisalde un edificio con auditorio y diez viviendas de alquiler social.

En este sentido, el PP defiende que el Concello acepte el ofrecimiento de la Sareb y destine esos terrenos a un auditorio de mayor capacidad, entregando el resto de las parcelas a la Consellería de Vivenda debidamente urbanizadas. Desde el gobierno local, la alcaldesa, Leticia Santos, aclara que el Concello, aunque no se haga con los terrenos ofrecidos por la Sareb, no pierde la parcela en la que inicialmente se proyectaba el auditorio. Según explica, se trata de un suelo de titularidad municipal, tal y como consta en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

La parcela cuenta con 7.900 metros cuadrados reservados para equipamientos públicos dentro del Plan Parcial de A Xunqueira A2. En su día, el Concello descartó ubicar allí el auditorio porque, al no estar urbanizados los terrenos, no tenían garantizado el acceso.

La regidora señala que la construcción del auditorio en Sisalde deja abierta la posibilidad de destinar esos 7.900 metros cuadrados a otro equipamiento que pueda ser necesario en el futuro, como un pabellón con capacidad para acoger eventos deportivos y culturales.

Santos lamenta, además, que el PP «aplauda en Cangas una expropiación forzosa y el desarrollo urbanístico a través de una figura excepcional como un PIA», en referencia al proyecto previsto junto al río Saíñas, mientras que en Moaña, sostiene, «está en contra de que se regalen parcelas ya urbanizables a la Xunta de Galicia».