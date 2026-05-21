Personal
Moaña sigue sin inspector de obras al suspender la oposición los cinco candidatos
lnicia un proceso para cubrir la plaza con efectivos de otros concellos
Fran G. Sas
Los esfuerzos del Concello de Moaña por incorporar un segundo arquitecto técnico que alivie la carga de trabajo del departamento de Urbanismo y se encargue de la inspección de obras se están encontrando con más obstáculos de los previstos.
A la nueva plaza solo se presentaron cinco candidatos, de los que apenas tres llegaron al segundo ejercicio de la oposición. Todos ellos resultaron «no aptos» tras la prueba teórica, lo que obligó a declarar desierto el proceso.
El concejal de Personal y Urbanismo, Xosé Xoán Melón, explica que, tras este resultado, el Concello inició un expediente para intentar cubrir la plaza mediante promoción interna. La fórmula pasa por recurrir a arquitectos técnicos de otras administraciones que puedan estar interesados en trabajar en Moaña.
Con esta vía se ofrecería un contrato de un año, prorrogable por otro más, mientras se tramitan de nuevo las bases para intentar cubrir la plaza de forma definitiva.
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