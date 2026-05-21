La guerra de Costas y el Concello por el arreglo de los daños de la arena en Lapamán afecta a los dos chiringuitos

Los titulares de la´s concesiones de los dos chiringuitos de temporada que se instalan en la playa de Lapamán, en Bueu, ven atónitos como Concello y Costas del Estado echan balones fuera a la hora de asumir la competencia para restaurar la playa tras los destrozos de las borrascas de invierno que desviaron el cauce del regato que está en el extremo izquierdo del arenal, y que generó un talud de más de un metro de desnivel. Esta talud impide el acceso de la maquinaria de limpieza o de otro tipo de vehículos que son necesarios hasta la arena.

Y mientras Costas pide al Concello por carta que asuma su competencia en la restauración de la playa y el Concello le responde también por carta que sería excederse en sus competencias municipales que es mantener las playas en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, los chiringuitos seguían sin poder acudir con la maquinaria para instalar las casetas. Por eso que uno de los hosteleros, viéndose tan afectado y con la llegada de las altas tempeaturas ya a las puertas este fin de semana, optó por gestionar los permisos, como en otras ocasiones, ya que estas situaciones suelen repetirse tras los inviernos en esta playa, y obtuvo la autorización de Costas para acceder con una pala y allanar con el fin de que pueda entrar el vehículo con la caseta. El permiso lo tiene para este viernes.

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No entiende este afectado que mientras que a él le dan la autorización sin ningún problema, la administración local no asuma el trabajo teniendo en cuenta los perjuicipos que esta situación les supone a estos negocios que no se han podido instalar antes. Hay que recordar que la Xunta, que ya tiene la gestión de la Costa, aprobó iniciar la temporada este año el 27 de marzo, para dar servicio en Semana Santa, de manera continua hasta el 31 de octubre.