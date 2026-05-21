O Rompeolas
Ayuda desde Cangas para la Escola María Soliña en la India
Siempre por estas fechas, la Capela do Hospital acoge un mercadillo solidario a favor de la Escola María Soliña que abrió hace más de dos décadas Neneta Herrero en la aldea de Pubai-Orissa y que gestiona la ONG Shanga Galicia. Forma a más de 300 niños y niñas y sirve también de internado. El mercadillo está abierto hasta el 31 de mayo y todo lo que se recaude con la venta de los productos expuestos en la Capela, en donde se entra en una pequeña India, irá destinado a ayudar a los gastos de esta escuela. Todo un ejemplo.
El tripartito se fue en grupo a Santiago
El tripartito de Cangas se fue en grupo, nunca mejor dicho, a Santiago de Compostela, a apoyar a los vecinos de O Hío en su reivindicación del centro de salud, que, por cierto, ahora solo es de O Hío, no se menciona a Aldán, que lo cierto es que no lo pide. Pero, en fin, se fueron todos y solo quedó en el consistorio de Cangas, el concejal de Deportes, Eugenio González (PSOE). Fue un poco mucho, que los pasillos del Concello estaban desiertos. Y regresó a la manifestación de Santiago y en las declaraciones del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, que traía la lección aprendida. De hecho, recordó mucho a las intervenciones de la portavoz del PP, Dolores Hermelo, en los plenos. Mandó a la alcaldesa, Araceli Gestido, a trabajar.
Viviendas, no guetos
No parecen que se lo vayan a poner fácil a la Xunta de Galicia con lo de las viviendas de protección oficial. El que escribe nunca estuvo de acuerdo con esta forma de hacer vivienda de protección. Sí que se crean guetos. Mejor es intercalarlas dentro de edificios «normales».
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